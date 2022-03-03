Первые чешские студенты вернулись из России

«Российский университет нам сообщил, чтобы не ходили на протесты, потому что могут посадить», говорит чешский студент.

7 студентов Философского факультета Университета Палацкого в Оломоуце уже вернулись домой. По прошествии пяти дней после разгоревшегося конфликта они прекратили свое обучение в России. Перелет назад организовал университет, который на данный момент пытается организовать возвращение еще трех своих студентов.

«В это время мы были в подвешенном состоянии. Соцсети работали медленно, чтобы мы не могли распространять информацию. Например, мы отсылали сообщение, а уходило они только вечером. Соответственно, мы сами получали ответ еще позже. Нас пугали, что перестанут работать платежные карты. Это и случилось в последний день. Половину того, что мы купили, пришлось оставить в магазине, у нас не хватило денег», — говорит студентка Люция Рыштякова.

Студенты были на связи с родителями, друзьями и заграничным отделением своего университета, который обеспечил им перелет через Вену.

«Информацию получал из Телеграм, Твиттера, ČT24. Русский университет нам сообщил, чтобы не ходили на протесты, потому что могут посадить», — добавил студент Ярослав Сынчак.

В университете в Оломоуце учатся примерно 300 русских, украинских и беларусских студентов. Сейчас они могут подать заявление на одноразовую соцпомощь в размере 10 000 крон, в случае, если окажутся в тяжелой финансовой ситуации.

Обещают и дальнейшую финансовую помощь.



Источник: ceskatelevize.cz