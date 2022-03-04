Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.72
USD
23.63
RUB
0.21
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
13d 2 °C
В ЕС договорились об экстренной защите украинцев. Чехия открывает доступ на рынок труда

В ЕС договорились об экстренной защите украинцев. Чехия открывает доступ на рынок труда

anastasiia_kn 1239
Украинцы в Чехии получат доступ к рынку труда, образованию или социальной поддержке как минимум на год.
В ЕС договорились об экстренной защите украинцев. Чехия открывает доступ на рынок труда

Государства Евросоюза сегодня договорились о временном введении чрезвычайной защиты для беженцев из Украины. Об этом заявил журналистам министр Чехии Вит Ракушан после встречи министров внутренних дел ЕС.

Украинцам, спасающимся от войны, вызванной российским вторжением, страны ЕС предоставят доступ к рынку труда, образованию или социальной поддержке как минимум на год.

Впервые в своей истории союз применит чрезвычайные правила, чтобы облегчить ситуацию для украинцев и органов по предоставлению убежища в странах-членах. 

Источник: denikn.cz

 
Рассказать всем:
Темы
Украина Россия Европа война
Читайте
по теме 
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
04.03.2022 15:40 Общество
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
155
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
04.03.2022 13:55 Общество
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
912
Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон
04.03.2022 11:24 Экономика
Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон
400
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
04.03.2022 10:45 Экономика
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
2417
Последние новости:
04
марта
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
04.03.2022 15:40 Общество
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
155
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
04.03.2022 13:55 Общество
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
912
Транспорт в Праге задерживается из-за снегопада. Произошли десятки аварий
04.03.2022 13:15 Общество
Транспорт в Праге задерживается из-за снегопада. Произошли десятки аварий
346
«Не разрушайте наше будущее». Создана петиция против запрета студенческих виз для граждан РФ
04.03.2022 11:41 Экономика
«Не разрушайте наше будущее». Создана петиция против запрета студенческих виз для граждан РФ
1827
Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон
04.03.2022 11:24 Экономика
Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон
400
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
04.03.2022 10:45 Экономика
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
2417
В Праге состоится прямой эфир с президентом Украины
04.03.2022 09:52 Политика
В Праге состоится прямой эфир с президентом Украины
760
Чехия хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости
04.03.2022 09:21 Политика
Чехия хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости
2796
Россиянам и украинцам принадлежит 24 518 компаний в Чехии
04.03.2022 08:53 Экономика
Россиянам и украинцам принадлежит 24 518 компаний в Чехии
1034
Central Group прекращает продажу квартир россиянам и белорусам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины
04.03.2022 08:34 Экономика
Central Group прекращает продажу квартир россиянам и белорусам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины
1361


Мобильная версия