В ЕС договорились об экстренной защите украинцев. Чехия открывает доступ на рынок труда

Украинцы в Чехии получат доступ к рынку труда, образованию или социальной поддержке как минимум на год.

Государства Евросоюза сегодня договорились о временном введении чрезвычайной защиты для беженцев из Украины. Об этом заявил журналистам министр Чехии Вит Ракушан после встречи министров внутренних дел ЕС.

Украинцам, спасающимся от войны, вызванной российским вторжением, страны ЕС предоставят доступ к рынку труда, образованию или социальной поддержке как минимум на год.

Впервые в своей истории союз применит чрезвычайные правила, чтобы облегчить ситуацию для украинцев и органов по предоставлению убежища в странах-членах.

Источник: denikn.cz