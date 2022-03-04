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Чехия хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости

Чехия хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости

anastasiia_kn 2796
Верхняя палата парламента сегодня собрала 62 голоса из 64 присутствующих сенаторов.
Чехия хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости

Сенат в Праге хочет запретить гражданам и компаниям из России и Беларуси получать субсидии и контракты в Чехии из-за агрессии против Украины, а также запретить распоряжаться недвижимостью на территории Чехии. Верхняя палата парламента сегодня собрала 62 голоса из 64 присутствующих сенаторов. 

Предложение также поддержал министр финансов Збынек Станюра (ODS).

Сенат также призвал к исключению из банковской системы SWIFT и альтернативных платформ всех российских и белорусских финансовых учреждений, а не только семи банков, как сейчас. Он также рекомендовал исключить возможность использования платежных систем Visa и MasterCard в Российской Федерации и Беларуси. 

Европейский союз сегодня начал вводить санкции в отношении семи российских банков, которые он исключил из международной платежной системы SWIFT в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. В то же время он ввел другие ранее утвержденные ограничения, в том числе запрет на продажу евро в Россию или какое-либо участие в проектах, связанных с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).


Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Россия недвижимость Украина Чехия война
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