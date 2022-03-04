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«Если мы падём, падёт вся Европа». Зеленский выступил на Вацлавской площади

«Если мы падём, падёт вся Европа». Зеленский выступил на Вацлавской площади

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В Праге тысячи людей заполнили Вацлавскую площадь.
«Если мы падём, падёт вся Европа». Зеленский выступил на Вацлавской площади

Зеленский заявил протестующим, собравшимся в ряде европейских городов, что если Украина падет в нынешней войне с Россией, то падет и вся Европа. Победа Украины, с другой стороны, будет означать победу всего демократического мира.

«Вы все украинцы», — поблагодарил Зеленский протестующих, призвав их не молчать.

«Если мы победим, а я уверен, что победим, это будет победа всего демократического мира, это будет победа свободы, победа света над тьмой, свободы над рабством», — добавил Зеленский.

Также выступали священник и писатель Томаш Халик, психотерапевт и подписавшая Хартию 77 Вера Рубалова Костланова, актер Милан Штейндлер и другие из театра Склеп.

 

Источник: novinky.cz

 
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