МИД Чехии: дипломаты консульств России должны покинуть Чехию до 12 марта

Сотрудники российских консульств в Брно и Карловых Варах должны покинуть Чехию до 12 марта, иначе они потеряют статус дипломатов. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавски в телевизионной программе Otázky Václava Moravce.

Правительство на прошлой неделе решило отозвать разрешение на работу обоих российских консульств в Чехии в связи с российской агрессией против Украины. Официально решение было направлено консульствам 4 марта.

На прошлой неделе Чехия приостановила работу своих генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Для консультаций были приглашены послы Чехии в России и Беларуси.

Сегодня министр иностранных дел Липавский подтвердил, что Россия будет иметь 7 дипломатов и 25 административных сотрудников в посольстве в Праге. Пока не принято решение о депортации посла России в Праге Александра Змеевского, который за день до российского вторжения в Украину отверг угрозу российской агрессии против Украины как необоснованные обвинения.

По словам вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, цель президента России Владимира Путина — интегрировать Украину в Россию. Бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что из-за сопротивления украинского населения России пришлось бы массово оккупировать Украину, чтобы Путин сохранил хотя бы частичный контроль над страной. Об этом Юрова и Павел заявили в программе Otázky Václava Moravce.

«Путин выполняет свою долгосрочную цель по оккупации Украины и осуществляет свою мечту о том, что Украина принадлежит России и что украинская нация не имеет права на независимое существование», — сказала Юрова. Шансы на дипломатическое решение не слишком велики, но, по словам еврокомиссара, Еврокомиссия ищет нейтрального переговорщика, который мог бы помочь в решении конфликта. Она признала, что Китай может быть одним из посредников.

По словам Павела, даже если Путину удастся захватить Киев, он не сломит Украину как нацию. Он добавил, что для того, чтобы Путин мог контролировать Украину, ему пришлось бы держать на ее территории огромные военные силы, и это была бы нестабильная оккупация.

Западу следует перестать бояться России и оказывать Украине обучение и материально-техническую помощь непосредственно на ее территории, а также попытаться построить коридоры для поставок оружия и гуманитарной помощи. По словам Павела, нет смысла объявлять закрытую воздушную зону над Украиной, если нельзя обеспечить ее соблюдение.

По поводу заявления Путина о том, что НАТО вступило бы в войну с Россией, Павел отметил, что российский президент уже назвал антироссийские санкции актом войны.. По его словам, ЕС с самого начала должен был прибегнуть к жесточайшим экономическим санкциям, включая прекращение потребления газа. Путин интерпретировал более мягкие санкции как слабость, добавил он. По словам Юровой, ужесточение санкций еще планируется, по словам Липавского, правительство готовит меры, выходящие за рамки санкций ЕС, в том числе конфискацию имущества российских олигархов, имеющих недвижимость в Чехии.

Источник: ceskenoviny.cz