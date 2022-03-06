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Чешские СМИ сообщают: В России задержано более 1750 протестующих

Чешские СМИ сообщают: В России задержано более 1750 протестующих

anastasiia_kn 413
Акции протеста прошли в 44 городах разных уголков России, включая Москву, Владивосток, Иркутск и Екатеринбург.
Чешские СМИ сообщают: В России задержано более 1750 протестующих

В России в Москве задержано более 1750 человек во время демонстраций против российского вторжения в Украину, согласно проекту ОВД-Инфо — российского негосударственного правозащитного медиапроекта, направленного на борьбу с политическими преследованиями.

Акции протеста прошли в 44 городах разных уголков России, включая Владивосток, Иркутск или Екатеринбург. Агентство Reuters сообщает, что данные ОВД-Инфо не могут быть проверены. 

Портал 66.ru писал, что сотрудники полиции в Екатеринбурге вмешались через несколько минут после начала акции, заставив десятки людей сесть в полицейские автобусы. 

В Хабаровске на Дальнем Востоке, согласно видео, опубликованному в соцсетях, один из протестующих был задержан. Их коллеги использовали громкоговорители, чтобы предупредить людей о том, что они находятся на несанкционированном собрании, и призвали их разойтись.

Агентство Reuters сообщает, что в субботу МВД России предупредило, что правоохранительные органы будут пресекать любые несанкционированные собрания и что их организаторы будут привлечены к ответственности. 

Агентство Reuters сообщает, что протесты российские государственные СМИ практически не освещают. Министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что Россия все больше движется к авторитаризму. По его словам, война в Украине влияет на Россию в виде цензуры и систематических репрессий против СМИ, журналистов и неправительственных организаций.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Источник фото: cnn.iprima.cz

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