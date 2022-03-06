Россияне в Чехии не прекращают помощь Украине. Даже под угрозой тюрьмы

За любую помощь пострадавшим от конфликта украинцам им грозит до 20 лет лишения свободы.

«За любую помощь грозит до 20 лет лишения свободы. Конечно, мне звонили родители, которые живут в Москве, и боялись, что я пишу об этом в социальных сетях. В России людей часто преследуют за статус в соцсетях и называют войну войной», — говорит Дарья Млада — россиянка, проживающая в Чехии, которая организовала концерт в поддержку Украины.

«Мы собрали почти четверть миллиона крон, которые отправили в Красный Крест в Украине», — сказала она. Теперь она опасается обвинений в измене.

Также группа студентов из России, которые учатся в пражских художественных школах, опубликовала видео. В нем один из студентов говорит:

«Я никогда не голосовал за Путина и считаю его диктатуру катастрофой. Мне больно и тревожно. Хоть я и не голосовал за сумасшедшего социопата, фашистского диктатора, мне стыдно, что я просто говорю и пишу по-русски».

Светлана, которая живет в Праге уже двенадцать лет, каждый день занимается гуманитарной помощью для Украины.

«Мы очень сожалеем об этой ситуации. Хотим, чтобы все это закончилось как можно скорее и для женщин и детей Украины запустили сбор вещей, которые сортируем и отправляем в Украину», — рассказала она.

Уже более 500 000 крон россияне пожертвовали на благотворительность.

«Мы точно не должны быть русофобами, потому что это выгодно Путину», — добавил Штаглавский. — «Ведь потом Путин может сказать: «Мы должны защищать наш народ».

Дарья и Светлана продолжают оказывать помощь беженцам. С негативным отношением со стороны чехов лично они пока не сталкивались, но опасения за будущее остаются.



Источник: cnn.iprima.cz