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Россияне в Чехии не прекращают помощь Украине. Даже под угрозой тюрьмы

Россияне в Чехии не прекращают помощь Украине. Даже под угрозой тюрьмы

anastasiia_kn 348
За любую помощь пострадавшим от конфликта украинцам им грозит до 20 лет лишения свободы.
Россияне в Чехии не прекращают помощь Украине. Даже под угрозой тюрьмы

«За любую помощь грозит до 20 лет лишения свободы. Конечно, мне звонили родители, которые живут в Москве, и боялись, что я пишу об этом в социальных сетях. В России людей часто преследуют за статус в соцсетях и называют войну войной», — говорит Дарья Млада — россиянка, проживающая в Чехии, которая организовала концерт в поддержку Украины. 

«Мы собрали почти четверть миллиона крон, которые отправили в Красный Крест в Украине», — сказала она. Теперь она опасается обвинений в измене.

Также группа студентов из России, которые учатся в пражских художественных школах, опубликовала видео. В нем один из студентов говорит:

«Я никогда не голосовал за Путина и считаю его диктатуру катастрофой. Мне больно и тревожно. Хоть я и не голосовал за сумасшедшего социопата, фашистского диктатора, мне стыдно, что я просто говорю и пишу по-русски».

Светлана, которая живет в Праге уже двенадцать лет, каждый день занимается гуманитарной помощью для Украины. 

«Мы очень сожалеем об этой ситуации. Хотим, чтобы все это закончилось как можно скорее и для женщин и детей Украины запустили сбор вещей, которые сортируем и отправляем в Украину», — рассказала она. 

Уже более 500 000 крон россияне пожертвовали на благотворительность.

«Мы точно не должны быть русофобами, потому что это выгодно Путину», — добавил Штаглавский. — «Ведь потом Путин может сказать: «Мы должны защищать наш народ».

Дарья и Светлана продолжают оказывать помощь беженцам. С негативным отношением со стороны чехов лично они пока не сталкивались, но опасения за будущее остаются.


Источник: cnn.iprima.cz

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