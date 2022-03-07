Глава правительства Чехии: Путин не будет применять ядерное оружие. Это был бы конец для России

​По словам премьер-министра Петра Фиала (ODS), президент России Владимир Путин не выполнит свою угрозу и не применит ядерное оружие. Он хочет только разделить и запугать демократические страны.

«Вероятность того, что кто-то им воспользуется, минимальна. Владимир Путин также знает, что это будет конец для России», — сказал Фиала о возможности применения ядерного оружия в связи с российской агрессией против Украины.

Неделю назад Путин приказал ядерным силам быть в состоянии повышенной боевой готовности. По словам Фиалы, российский президент хочет только взбудоражить и разделить общество демократического Запада. «Нет угрозы того, что он действительно может его использовать», — сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, единственный возможный ответ — решительная, четкая и твердая позиция Запада в отношении российского экспансионизма. Путин никогда не скрывал своего стремления расширить российскую империю до границ бывшего Советского Союза, и он делает все для этого, сказал Фиала. Поскольку реакция на российскую аннексию украинского Крыма восемь лет назад была слабой, для имперских диктаторских держав любая слабость означает поощрение двигаться дальше.

По словам премьер-министра, война России в Украине будет иметь последствия для экономики, государственного бюджета и уровня жизни в Чехии. «Мы должны попытаться преодолеть это вместе», — сказал Фиала.

По его словам, пока неясно, как долго продлится российско-украинская война и прекратит ли Россия в итоге поставки газа. Хотя Чехия не зависит от прямых поставок энергоносителей из России, а торговля с Россией невелика, рост цен на энергоносители и неопределенность на мировых рынках повлияют на Чехию в этом году, сказал Фиала. По его мнению, ситуация должна измениться к лучшему в следующем году.

Источник: novinky.cz