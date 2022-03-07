Школы в Чехии уже начали принимать детей из Украины

Министерство образования занимается подготовкой школ для детей-беженцев, а также вопросами защиты несовершеннолетних без сопровождения.

В связи с ситуацией в Украине уже задействован кризисный штаб Министерства образования в Чехии.

«В его состав входят заместители министров, другие приглашенные лица из отдельных подразделений и так далее», — сообщила пресс-секретарь министерства Анета Леднова.

Министерство образования также готовит специальную инструкцию для школ в связи с приездом украинских детей. Министр образования Петр Газдик указал на возможность подключить к работе ассистентов, школьных психологов и другую необходимую поддержку.

Некоторые дети из Украины на этой неделе уже пошли в начальные классы

«Приоритетом является обучение детей в основном чешскому языку, чтобы они могли быстрее интегрироваться. Те, кто будут заниматься с чешскими детьми, очень быстро выучат язык. Если их будет много, у нас подготовлены четыре школы и 35 волонтеров, говорящих на чешском и украинском языках», — вице-мэр Брно Петр Хладик.

«В связи с языковым и социальным аспектом мы планируем отдавать детей в детские сады и школы по месту жительства. Особенно там, где в школах есть школьный консультационный пункт, например школьный психолог, социальный педагог. Мы предоставим помощников и переводчиков», — заместитель мэра Андреа Хоффманн в Остраве.

В Злине по словам вице-мэра Катерины Францовой, также обсуждают возможность обучения, в зависимости от того, как долго семьи будут оставаться в городе.

«Теперь мы рассмотрим, как может проходить обучение. Потребуется преподаватель, владеющий украинским языком, или переводчик. Ждем методические материалы от Минобразования, которые сейчас в разработке», — Ян Гройс, городской советник в городе Зноймо.

В Пльзене, куда уже приехали сотни людей из Украины, обучать детей также будут более ста студентов, сотрудников и выпускников педагогического факультета Западночешского университета.

Также готовы принять детей-беженцев в Усти-над-Лабем.

Учебные материалы о конфликте

Минобразования также подготовило в конце прошлой недели методику обсуждения сложившейся ситуации с учащимися. Сайт «Ukrajina na školách» теперь предлагает десятки учебных материалов о российском вторжении в Украину.

По словам координатора образовательных проектов Post Bellum Микаэлы Шкала, методичка также может помочь детям понять контекст международного конфликта и не обижать своих одноклассников русской или украинской национальности.

«Дети и молодые люди являются одними из самых уязвимых членов нашего общества. Однако давайте не будем бояться открывать, обсуждать и прояснять с ними острые темы», — сказал Шкала в пресс-релизе. Открытое общение на тему войны может помочь детям разобраться, в том числе, в вопросе дезинформации или миграции.

Министерство рекомендовало школам четко информировать учащихся о позиции Чехии. Он призвал педагогов уделять повышенное внимание детям украинской, русской и белорусской национальностей и при необходимости направлять их в школьные консультационные пункты.



Источник: cesky.radio.cz