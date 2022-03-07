Эвакуирован детдом из Украины. Дети прибыли в Либерец в воскресенье

После долгого пути дети из Винницкой области в Украине прибыли в Либерецкий край. Всего эвакуировано 33 ребенка.

Автобус с эвакуированными выехал из Винницы в пятницу утром.

«На границе с Украиной они двадцать два часа ждали регистрации, а потом без происшествий добрались через Венгрию, Словакию, Брно и Прагу в Либерец», — написал в соцсетях губернатор Либерецкого края Мартин Пута.

В ночь на воскресенье все уже были безопасности. «Прибыли благополучно около часа назад», — сказал губернатор около 19:30, добавив, что к ним присоединились дети из другого детского дома. Из какого именно пока выясняется.

Снова помогли пожарные

Последние километры осложнились из-за неполадок с колесом. В воскресенье около полудня пожарная команда HZS Vysočina протянула руку помощи.

Пожарные со всей Чехии очень помогают с первых дней вторжения в Украину. Среди прочего, они предоставляют и пассажирские перевозки.

Ракетный обстрел в Виннице

Город Винница в воскресенье подвергся ракетному обстрелу, разрушен аэропорт. «За последние годы я дважды посещал Винницкий международный аэропорт, когда ездил к друзьям. Сегодня он полностью уничтожен российскими ракетами», — сказал губернатор.

«Решимость украинцев защищать свою Родину крепнет день ото дня. Но пока оккупантам приходится бежать из Украины и дорого платить за войну, мы продолжим помогать своим друзьям. И снова будем летать из уже отремонтированного аэропорта», — добавил он в конце.

Источник: liberecka.drbna.cz