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Бездомные собаки из Украины могут занести бешенство в Чехию

Бездомные собаки из Украины могут занести бешенство в Чехию

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Государственная ветеринарная администрация Праги не рекомендует ввозить из Украины собак неизвестного происхождения. Они могут занести в Чехию бешенство и другие опасные заболевания.
Бездомные собаки из Украины могут занести бешенство в Чехию

Если люди все-таки хотят провезти бездомную собаку, они должны сначала обратиться в соответствующее региональное ветеринарное управление и оформить перемещение животного в индивидуальном порядке. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Петр Ворличек.

Ветеринарное управление пытается помочь людям, которые покидают Украину со своими собаками, кошками и другими животными из-за российского вторжения. Поэтому в пятницу были установлены чрезвычайные условия, которые позволяют ввозить на территорию Чехии животных из Украины. Аналогичное исключение распространяется на граждан Европейского Союза, возвращающихся из России со своими животными.

Однако эти исключения распространяются только на животных, прибывающих в сопровождении своих владельцев или других лиц, которые несут ответственность за них и знают о состоянии их здоровья. 

«Ветеринарная администрация не устанавливала условий для массовых перемещений животных неизвестного происхождения. Спасение животных должно происходить в условиях и в сотрудничестве с органами ветеринарного надзора отдельных государств, чтобы обеспечить безопасность как животных, так и людей», — сказал Ворличек. 

Администрация призывает к осторожности всех, кто хочет взять с собой бездомное животное. «Предупреждение основано на том факте, что весьма вероятно, что это могут быть животные, не привитые от бешенства», — сказал Ворличек.


Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
животные Чехия Украина
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