Россия включила в список недружественных стран 50 государств

7 марта правительство России расширило список недружественных стран. Помимо США и Чехии, которые уже были в этом списке, в нем оказались все страны Евросоюза и еще 18 государств.

Список возглавляют США, Канада, страны Евросоюза, а также в него включены Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

По данным России, эти государства присоединились к украинской стороне в период «специальной военной операции» — так Россия называет вторжение в Украину.

Как уже сообщал 420on, российское правительство составило список недружественных стран на основании президентского указа «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 апреля 2021 года в период дипломатических скандалов между Россией и Чехией. Причиной охлаждения чешско-российских отношений стало расследование взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году. Чешские власти 17 апреля заявили, что за атакой стоят агенты российской военной разведки ГРУ. После этого Чехия и Россия изгнали десятки дипломатов из стран и других сотрудников своих посольств. Россия отрицает эти обвинения, а российские официальные лица неоднократно называли их необоснованными, противоречивыми и провокационными.

Источник: novinky.cz