В прошлые миграционные кризисы Чехия могла принять около 250 000 беженцев, но сейчас возможно и больше.

Более половины приезжающих в Чехию украинцев — дети. Около 80 процентов из взрослых составляют женщины, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан после сегодняшнего заседания Центрального кризисного штаба (ÚKŠ).

По его словам, миграционная волна имеет беспрецедентный размах. В Чехию уже прибыло 100 000 человек, Министерством внутренних дел выдано более 57 000 специальных виз.

«Прага — это место, куда приезжает и хочет приехать подавляющее большинство», — добавил он. Кто-то едет в Чехию к знакомым. «Они договорились о жилье, о них есть кому позаботится», — сказал он.

По словам Павлы Новотной, директора департамента политики предоставления убежища и миграции, при регистрации собираются только основные данные. Таким образом, власти не располагают информацией, например, об образовании приезжих.

«Мы обсуждаем, как узнать больше и как быть с дальнейшей интеграцией. Это вопрос стратегического обсуждения с другими министерствами. У нас нет точной информации», — сказала она.

Во вторник Ракушан проведет переговоры с регионом о количестве беженцев, которое они могут принять.

Он упомянул, что по прежним моделям из прошлых миграционных кризисов Чехия могла принять около 250 000 беженцев, но сейчас возможно и больше.

Более фундаментальная проблема — скорость.

Чешская сторона также хочет договориться о количестве беженцев и организации помощи в ЕС. По словам австрийца, система должна быть сопоставима в других странах-членах.

Источник: ceskenoviny.cz