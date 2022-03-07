Земан принял решение наградить орденом Белого льва президента Зеленского

Орден присуждают с 1922 года, в том числе и иностранным гражданам — выдающимся политическим деятелям. Награждает президент Чехии своим указом.

Президент Милош Земан принял решение удовлетворить предложение о вручении высшей государственной награды Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Земан заявил на сегодняшней церемонии вручения государственных наград, на которой высоко оценил мужество и отвагу Зеленского.

Президент напомнил, что церемония проходит в то время, когда недалеко от Чехии «бушует война, вызванная российской агрессией против Украины». Именно поэтому сегодня над Пражским замком развевался украинский флаг, звучал украинский гимн, а приглашение на вечернюю церемонию включало просьбу о пожертвовании на помощь украинским беженцам.