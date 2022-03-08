В спортивных штанах и без телефона. Чешский миф об «идеальном» беженце

Люция Стухликова, редактор и руководитель политической рубрики в Seznam Zprávy в своей колонке жестко выразилась насчет зависти чехов к украинцам в Чехии.

«Опять завидуют: билет в зоопарк за одну крону, бесплатный общественный транспорт.

Было ожидаемо, что чудесная солидарность чехов с украинцами со временем хотя бы частично остынет, и что наверняка появятся люди, которых такая помощь от Чехии явно будет раздражать. Однако то, что это произойдет всего через пару дней с момента, как первые беженцы пересекут границу, — вызывает некоторое удивление.

Но популисты и российская пятая колонна в Чехии удивительно быстро оправились от первоначальной беспомощности.

По словам таких диванных критиков, у беженцев и так слишком красивая одежда, а у некоторых даже машины и «айфоны»! При этом всем известно, что порядочный беженец наденет самые ужасные спортивные штаны, возьмет с собой деревянные счеты и измажет лицо своего ребенка углем, чтобы сделать его похожим на Оливера Твиста.

Когда нужно было принимать африканцев, мы хотели беженцев, которые были бы ближе к нам культурно. Когда так случилось и мы их получили, то и культурно близкие (или «недостаточно бедные») для нас — это слишком.

Миф об идеальном беженце неумолим.

Уже завидуют детям, избежавшим бомбежек, что билет в зоопарк для них стоит одну крону. Их матерям, лишившимся жилья и переживающим за своих мужей, что разрешили ездить бесплатно в транспорте».

Далее она упоминает, что все внезапно вспомнили о матерях-одиночках, а президента Зеленского в своем обстрелянном бункере считают «недостаточно благодарным».

«По мере увеличения числа беженцев, уменьшения терпения и первоначального энтузиазма будет становиться хуже. Что дальше? Граждане, которые помогают, могут постараться не вестись на эти разговоры и твердить, что подобных голосов — хоть и громких, но меньшинство».

Люция также напоминает, что Петру Фиале придется повременить со своими предвыборными обещаниями, ведь на повестке дня — подорожание топлива и электроэнергии.



Источник: seznamzpravy.cz