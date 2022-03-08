В спортивных штанах и без телефона. Чешский миф об «идеальном» беженце

«Опять завидуют: билет в зоопарк за одну крону, бесплатный общественный транспорт.
Было ожидаемо, что чудесная солидарность чехов с украинцами со временем хотя бы частично остынет, и что наверняка появятся люди, которых такая помощь от Чехии явно будет раздражать. Однако то, что это произойдет всего через пару дней с момента, как первые беженцы пересекут границу, — вызывает некоторое удивление.
Но популисты и российская пятая колонна в Чехии удивительно быстро оправились от первоначальной беспомощности.
По словам таких диванных критиков, у беженцев и так слишком красивая одежда, а у некоторых даже машины и «айфоны»! При этом всем известно, что порядочный беженец наденет самые ужасные спортивные штаны, возьмет с собой деревянные счеты и измажет лицо своего ребенка углем, чтобы сделать его похожим на Оливера Твиста.
Когда нужно было принимать африканцев, мы хотели беженцев, которые были бы ближе к нам культурно. Когда так случилось и мы их получили, то и культурно близкие (или «недостаточно бедные») для нас — это слишком.
Миф об идеальном беженце неумолим.
Уже завидуют детям, избежавшим бомбежек, что билет в зоопарк для них стоит одну крону. Их матерям, лишившимся жилья и переживающим за своих мужей, что разрешили ездить бесплатно в транспорте».
Далее она упоминает, что все внезапно вспомнили о матерях-одиночках, а президента Зеленского в своем обстрелянном бункере считают «недостаточно благодарным».
«По мере увеличения числа беженцев, уменьшения терпения и первоначального энтузиазма будет становиться хуже. Что дальше? Граждане, которые помогают, могут постараться не вестись на эти разговоры и твердить, что подобных голосов — хоть и громких, но меньшинство».
Люция также напоминает, что Петру Фиале придется повременить со своими предвыборными обещаниями, ведь на повестке дня — подорожание топлива и электроэнергии.
Источник: seznamzpravy.cz