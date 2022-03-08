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Респираторы останутся в общественном транспорте и медицинских учреждениях

Респираторы останутся в общественном транспорте и медицинских учреждениях

anastasiia_kn 515
Минздрав в среду предложит правительству с 14 марта отменить ношение респираторов, кроме общественного транспорта и медико-социальных учреждений.
Респираторы останутся в общественном транспорте и медицинских учреждениях

Министр здравоохранения Властимил Валек недавно объявил об смягчении мер в середине марта.

Согласно предложению, дальнейшее ношение респиратора остается обязательным в общественном транспорте, в том числе в службах такси и закрытых кабинах фуникулёра. Из учреждений социального обслуживания — по-прежнему будут носить маски в домах престарелых, для людей с ограниченными возможностями и так далее.

С понедельника, 14 марта, исключения будут по-прежнему относиться, например, к детям дошкольного возраста, людям с интеллектуальными или психическими расстройствами, госпитализированным, клиентам социальных услуг по месту жительства или водителям общественного транспорта. Респираторы также не должны носить люди, у которых есть подтвержденная справка о состоянии здоровья.

 

Источник: www.ceskenoviny.cz


 

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