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Чехия предложит беженцам привиться бесплатно

Чехия предложит беженцам привиться бесплатно

anastasiia_kn 183
Украина является одной из наименее вакцинированных в Европе. Только 35% украинцев полностью привиты, а около одного процента местного населения вакцинированы частично.
Чехия предложит беженцам привиться бесплатно

До того как российские войска вторглись в Украину, страна была в разгаре самой большой волны COVID-19. Кроме того, Украина долгое время была одной из наименее вакцинированных стран Европы. Поэтому Италия, например, проводит тестирование каждого прибывающего беженца из Украины. Чехию пока не пугает ухудшение эпидемической ситуации с прибытием десятков тысяч беженцев. Тем не менее новоприбывшим уже предлагают пройти вакцинацию.

Хотя сегодня в Украине идет война, страна и до российского вторжения находилась в непростом положении. До этого она пережила самую большую волну заболевания COVID-19, в некоторые дни количество случаев составляло более 43 тысяч инфицированных. Однако с началом конфликта цифры упали до нуля по понятным причинам. Тестирование практически не проводится.

Однако это не означает, что ковид исчез из страны, что может негативно сказаться и на других странах Европы, куда направляются сотни тысяч украинских беженцев. Так же и Чехия — по данным МВД, в страну уже прибыло более ста тысяч человек.

Украина является одной из наименее вакцинированных в Европе. Только 35% украинцев полностью привиты, а около одного процента местного населения вакцинированы только частично, что в сумме составляет всего 36%.

Италия, например, не закрывает на это глаза. Местный Минздрав разослал указания региональным властям провести тесты и предложить вакцинирование тем, кто этого еще не сделал. 

Беженцы проходят тестирование в течение 48 часов после прибытия в страну. Воспользуются ли они такой возможностью зависит уже от них.

 

Вакцинация будет бесплатная

«Беженцам из Украины будет предложена возможность сделать прививку от COVID-19», — сообщил представитель Минздрава Ондржей Якоб.

В то же время Минздрав заявляет, что число инфицированных пока не увеличилось с прибытием беженцев. 

«Данные Института медицинской информации и статистики показывают, что с прибытием украинских беженцев до российского вторжения в Чехии не наблюдается увеличения числа инфицированных», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Обязательное заполнение формы для украинцев, прибывающих в Чешскую Республику в связи с военным конфликтом, тоже было отменено.


Источник: cnn.iprima.cz

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Темы
Украина Чехия коронавирус вакцинация
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