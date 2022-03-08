Чешские СМИ сообщают: Как россияне переживают санкции. Говорят о геноциде и необходимости выстоять

Нападение на Украину влияет на народ России беспрецедентным количеством иностранных санкций, а магазинное безумие не ограничивается брендами.

В начале прошлой недели могло показаться, что санкции, которыми западные государства наказывают Россию за вторжение в Украину, не слишком беспокоят народ страны-агрессора.

Значительное ослабление рубля быстро отразилось на нехватке валюты или повышении цен на ипотечные кредиты, а также импортные товары. С точки зрения значительной части населения, мнение которой формируется в основном кремлевской пропагандой в государственных СМИ, это был необходимый налог на воинское «усмирение» мятежной соседней страны.

Однако последствия санкций на этом не заканчиваются. В дополнение к ограниченному воздушному сообщению, ослаблению валюты и лимитами на банковские операции, все большее число компаний перестало поставлять популярные продукты и приостановило оказание услуг.

Некоторые люди, особенно молодые люди в крупных городах, ошарашены размахом санкций и считают их слишком жесткими.

«Санкции могут быть направлены на конкретных лиц, виновных в преступлениях. Но когда санкции, в том числе продовольственные, направлены на 146 млн человек, то справедливее назвать их блокадой или геноцидом», — заявила 30-летняя журналистка из Москвы, не пожелавшая назвать свое имя.

Режим президента Владимира Путина россиян подбадривает

патриотическими лозунгами, ссылается на стойкость нации в прошлом и уверяет, что РФ сможет обойтись собственными силами. В основном его поддерживают люди старшего поколения.

«Что у нас было в СССР? Ничего. И мы жили нормальной, мирной жизнью», — сказала 70-летняя пенсионерка Тамара Сотникова.

Помимо очередей перед обменными пунктами и банкоматами, санкции вызвали ажиотаж в бутиках, а также в таких магазинах как IKEA, которые решили закрыть западные владельцы.

«Новая газета» в репортаже из торгового центра на юго-западе Москвы описала, как люди, узнав о скором закрытии, рвались в магазины западных брендов, таких как Swarovski или Zara.

«Охранники больше не измеряют температуру у посетителей — их слишком много. [...] Люди тащат в автобусы полные бумажные пакеты с брендовыми названиями», — сообщила оппозиционная газета.

Покупки не ограничиваются магазинами западных брендов, повышенный интерес к некоторым продуктам наблюдается и в российских продуктовых сетях.

Согласно фотографиям, опубликованным британской BBC в понедельник, в сети магазинов «Лента» на одного человека разрешалось продавать не более двух упаковок моющих средств или десяти упаковок лапши быстрого приготовления и мясных консервов.

В магазине «Магнит» были ограничения по сахару, гречке и курицы — единовременно можно было купить не более пяти единиц.

В торговле такое решение объясняют «спекулятивным спросом» и необходимостью обеспечить «наличие важных товаров и непродовольственных товаров на полке».

Некоторые магазины пытаются скрыть рост цен. «Когда мы с женой были в аптеке, то заметили, что ценники на товарах исчезли. На смену им пришли QR-коды», — рассказал чех, живущий и работающий в Москве.

Прокремлевские СМИ не сообщают ни о повышенных закупках людьми люкса, ни о ценах. Тем не менее у них появляются сообщения, говорящие о том, что уже есть определенные проблемы.

Это, например, разговоры о том, как справиться с той психологической нагрузкой, которую оказывают новости о «спецоперации» в Украине и ее последствиях.

Новостной портал «Газета» цитирует психолога Анастасию Николаеву, по мнению которой россияне должны бороться со стрессом физической активностью и не отчаиваться даже после потери работы.

Ежедневная газета «Известия» предостерегает от повышенной активности карманников, которые грабят людей после снятия наличных в банкоматах, или советует гражданам, как правильно хранить в доме деньги.

Но худшие времена еще впереди, в том числе из-за истощения ресурсов. По некоторым оценкам, уже через несколько месяцев в России возникнет нехватка медикаментов. Это может затронуть пациентов на диализе, людей в хосписе, также тех, кто пожелает воспользоваться услугами стоматологов.

Источник: seznamzpravy.cz



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