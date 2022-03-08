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Скандальные инструкции сотрудникам ООН: не говорите о войне

Скандальные инструкции сотрудникам ООН: не говорите о войне

420on.cz 809
Организация Объединенных Наций (ООН) запретила своим сотрудникам употреблять слова «война» или «вторжение» в связи с происходящим в Украине. Это следует из внутренней переписки по электронной почте, в которой сотрудникам предлагается высказываться «беспристрастно», сообщает The Irish Times.
Скандальные инструкции сотрудникам ООН: не говорите о войне

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН опроверг существование такой директивы, но признал, что аналогичные инструкции могли появиться на низших уровнях организации.

По данным The Irish Times, отдел коммуникаций ООН 7 марта поручил сотрудникам называть российское вторжение в Украину, в ходе которого уже погибли сотни мирных жителей и два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, конфликтом или военным наступлением.

Работников также призывают не размещать украинский флаг на своих личных или официальных профилях в социальных сетях или на веб-сайтах.

«Важно помнить, что как международные официальные лица мы обязаны быть беспристрастными», — говорится в электронном письме. «Существует серьезный репутационный риск, на который недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники», — указано в документе.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика заявил в Твиттере, что сообщение о существовании якобы внутренних правил в отношении использования слова «война» не соответствует действительности.

В этом контексте он обратил внимание на недавний твит госсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарл, в котором она употребила слова “война” и “вторжение”. Однако, как сообщает The Guardian, Дюжаррик допустил, что инструкции мог посылать один из нижестоящих руководителей организации.

Российские официальные лица также не используют слово «вторжение»: Кремль предпочитает термин «специальная военная операция», а режим президента Владимира Путина пытается навязать использование этого термина у себя дома.

Через два дня после начала российского наступления цензура Роскомнадзора приказала российским СМИ удалить все публикации со словами «нападение», «вторжение» или «объявление войны». В противном случае им грозит штраф или запрет на деятельность. В настоящее время в России людям угрожает 15 лет тюрьмы за распространение «ложных новостей» о военном участии России в Украине. Тысячи людей были арестованы на антивоенных демонстрациях.

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать резолюцию, осуждающую ее вторжение в Украину. Затем Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в необязательной форме на своей внеочередной сессии на прошлой неделе — 141 из 193 государств-членов поддержали ее и только 5 выступили против. 35 стран воздержались.

Источник: novinky.cz

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Темы
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