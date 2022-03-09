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«Изолированный» рунет заработает, проблема в сервисах, — считает эксперт из Чехии

«Изолированный» рунет заработает, проблема в сервисах, — считает эксперт из Чехии

anastasiia_kn 390
Отключится ли Россия от всемирной паутины и построит свой, полностью изолированный интернет? Возможно ли это технически? И что это будет значить для нас, пользователей?
«Изолированный» рунет заработает, проблема в сервисах, — считает эксперт из Чехии

Война в Украине не утихает, а вместе с ней меняется и весь наш мир. Помимо бизнеса, культуры и международных отношений, это касается и технологий, и Интернета. В выходные появились сообщения о том, что россияне предпринимают шаги, которые могут привести к полному отключению российских компьютерных сетей от глобальной сети.

Скорее даже мог бы появиться Интернет другой, русский — и, в крайнем случае, полностью изолированный от остального мира. Петро Крчмарж, главный редактор сервера Root.cz и эксперт по сетям, серверам и технологиям Linux говорит: 

«Связь и инфраструктура внутри такой российской сети будут работать. С самого начала Интернет был разработан таким образом, что даже во время автономной работы узлы, которые «видят» друг друга в сети, могли продолжать «общаться» друг с другом. Большая проблема будет с сервисами  — например, для отправки электронных писем обычно используется американский Gmail. Добавьте центры сертификации, доменные службы и т. д. Это тоже можно сделать, но к этому нужно больше подготовиться и проинструктировать пользователей сверху, что люди пользуются, например, услугами электронной почты только внутри сети», — объясняет Крчмарж.


Источник: seznamzpravy.cz

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