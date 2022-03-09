Деньги для тех, кто поселил у себя беженцев в Чехии. Выплат придется подождать

Правительство в среду пока не одобрит предлагаемое пособие для людей, которые разместили у себя беженцев. Cумма выплат будет обсуждаться.

Правительство в среду не одобрит предлагаемое пособие для людей, которые разместили беженцев. «Поддержка тем, кто предоставил беженцам жилье, еще будет обсуждаться», — заявил в среду на заседании кабинета министров министр труда и социальных дел Мариан Юречка. Нужно еще решить вопрос не только проживания в семьях, но и жилья, которое будут предоставлять пансионаты, гостиницы и так далее.

Финансовая поддержка должна была быть оказана в период с марта по май и составлять 1000 крон в месяц на человека, но не более 5000 крон. Тот, кто предоставил жилье, может подать заявление на получение выплаты в региональное бюро по трудоустройству.

Согласно плану правительства, законопроект должен быть оперативно обсужден в Палате депутатов в условиях законодательного чрезвычайного положения. На прошлой неделе Юречка заявил, что чешская сторона будет вести переговоры в ЕС о возможности погашения помощи беженцам за счет европейского финансирования. Он упомянул о необходимости солидарности между другими государствами-членами и странами, в которые направляется большинство беженцев.

Однако, по словам министра труда и социальных дел, на заседании в среду кабинет министров должен утвердить гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Она должна составлять 5000 крон на человека в месяц.

Он также подчеркнул, что люди, спасающиеся от войны, должны как можно скорее начать работать в Чехии. «Мы хотим, чтобы люди из Украины могли выйти на наш рынок труда так же, как граждане Чехии. Для нас важно, чтобы люди, которые могут работать, начинали работать как можно раньше», — сказал Юречка.



Источник: cnn.iprima.cz

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