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На беженцах в Чехии зарабатывают посредники по трудоустройству

На беженцах в Чехии зарабатывают посредники по трудоустройству

anastasiia_kn 577
«На этот период мы хотели бы, чтобы правительство запретило возможность устройства на работу через агентства занятости (рабочие агентуры). Чтобы люди нашли работу с достойным вознаграждением непосредственно у работодателя, а не через посредника, который рано или поздно заберет часть заработанного», — заключил Йозеф Стржедула.
На беженцах в Чехии зарабатывают посредники по трудоустройству

Йозеф Стржедула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов предупредил, что вокруг беженцев начинают собираться агентства и нечистые на руку работодатели.

Женщинам с детьми, покидающим Украину, очень сложно выйти на рынок труда. При этом они должны иметь те же условия, что и чешские работники. По словам Стржедулы, необходимо понимать, какие беженцы приезжают в Чехию:

 «Это женщины с детьми, и, конечно, это один из сегментов, который непросто трудоустроить. Не потому, что они не хотят работать, а прежде всего потому, что они заботятся о детях или больных», — пояснил председатель  Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов.

«Наивно думать, что кто-то найдет работу сразу. Возможно, у некоторых это и получится, но нужно подчеркнуть, что условия работы должны быть точно такие же, как и для чешских сотрудников. Если здесь допустить ошибку, то это может иметь далеко идущие последствия для общества», — предупредил профсоюзный лидер.

 

Кто хочется нажиться на беженцах?

Председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов также отметил, что вокруг беженцев начинают появляться «бандиты». 

«Первое, что нас беспокоит, это то, что вокруг людей, приезжающих из Украины, уже начинают роиться люди, которых нельзя назвать иначе как бандиты. Такие люди предлагают трудоустройство, но думают о своей прибыли», — сказал Стржедула.

«На этот период мы хотели бы, чтобы правительство запретило возможность устройства на работу через рабочие агентуры. Чтобы люди нашли работу с достойным вознаграждением непосредственно у работодателя, а не через посредника, который рано или поздно заберет часть заработанного», — заключил он.


Источник: cnn.iprima.cz

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Украина Чехия работа работа в Праге
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