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«Не стоит стричь всех под одну гребёнку». Ягр призвал чехов не запугивать россиян

«Не стоит стричь всех под одну гребёнку». Ягр призвал чехов не запугивать россиян

anastasiia_kn 809
«Пожалуйста, несмотря на все, что мы видели и пережили за последнее время, давайте оставаться порядочными людьми. Давайте не будем стричь всех под одну гребёнку. И не будем творить то, что осуждаем в других», — призвал Ягр.
«Не стоит стричь всех под одну гребёнку». Ягр призвал чехов не запугивать россиян

«Это только мое мнение. Я знаю, что не все со мной согласны», — добавил известный хоккеист. После матча вторника между «Кладно» и «Спартой» он добавил, что ему жаль читать об издевательствах над русскими, живущими в Чехии. Однако подобных случаев в своем окружении он не наблюдает. «Я православный, поэтому в нашем храме встречается много украинцев и русских, и я явно не видел никаких проблем», — сказал он.

Ненавистнические надписи множатся и на дверях чешских кафе и врачебных кабинетов. «Мы не обслуживаем русских и белорусских оккупантов», — висит на чешском и русском языках, например, на двери кафе на Жижкове в Праге. Надпись сопровождается другими «инструкциями» для граждан России — прежде чем их начнут обслуживать надо вслух признать, что Путин и Лукашенко — убийцы.

Также министр внутренних дел Вит Ракушан и премьер-министр Петр Фиала неоднократно призывали людей не нападать на русских, проживающих в Чехии. 

Источник: cnn.iprima.cz

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Темы
сборная Чехии по хоккею Чехия спорт Россия Украина конфликт война
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