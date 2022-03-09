«Не стоит стричь всех под одну гребёнку». Ягр призвал чехов не запугивать россиян

«Это только мое мнение. Я знаю, что не все со мной согласны», — добавил известный хоккеист. После матча вторника между «Кладно» и «Спартой» он добавил, что ему жаль читать об издевательствах над русскими, живущими в Чехии. Однако подобных случаев в своем окружении он не наблюдает. «Я православный, поэтому в нашем храме встречается много украинцев и русских, и я явно не видел никаких проблем», — сказал он.
Ненавистнические надписи множатся и на дверях чешских кафе и врачебных кабинетов. «Мы не обслуживаем русских и белорусских оккупантов», — висит на чешском и русском языках, например, на двери кафе на Жижкове в Праге. Надпись сопровождается другими «инструкциями» для граждан России — прежде чем их начнут обслуживать надо вслух признать, что Путин и Лукашенко — убийцы.
Также министр внутренних дел Вит Ракушан и премьер-министр Петр Фиала неоднократно призывали людей не нападать на русских, проживающих в Чехии.
Источник: cnn.iprima.cz