Беженцы получат по пять тысяч крон. В Чехии утвержден законопроект

Планируется, что выплаты — временная мера до конца марта следующего года.

Беженцы из Украины могут получить гуманитарную помощь в размере 5000 крон. Нуждающиеся смогут получать ее повторно. На это рассчитан законопроект, одобренный правительством в среду, как сообщает в Twitter министр труда Мариан Юречка.

По словам министра, пособие предназначено для людей, ищущих убежища в нашей стране из-за войны, и призвано помочь им удовлетворить основные жизненные потребности.

«По крайней мере, в первые месяцы нужно помогать тем, кто сейчас в этом больше всего нуждается», — написал он.

Согласно законопроекту, конкретно гуманитарная помощь в размере 5000 крон будет предназначена для всех, кто прибыл в Чехию после 24 февраля после начала российского вторжения.

Закон о мерах по оказанию помощи беженцам из-за российского вторжения теперь будет вынесен на рассмотрение Палаты депутатов Парламента Чешской Республики. Закон обсудят в чрезвычайном законодательном порядке. Планируется, что выплаты — временная мера до конца марта следующего года.

Источник: novinky.cz

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