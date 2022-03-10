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Правительство Чехии отменяет дорожный налог на автомобили до 12 тонн. Конец EET

Правительство Чехии отменяет дорожный налог на автомобили до 12 тонн. Конец EET

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Отменяются обязательный биокомпонент и дорожный налог для транспортных средств до 12 тонн. Кроме того, правительство приняло закон, окончательно отменяющий EET.
Правительство Чехии отменяет дорожный налог на автомобили до 12 тонн. Конец EET

«Мы приняли решение отменить дорожный налог для легковых автомобилей до 12 тонн. Это прямая помощь малым и средним предприятиям», — сказал премьер-министр Петр Фиала.

По словам министра финансов Збинека Станюры, отмена дорожного налога для этих предпринимателей является постоянной и уменьшит бюрократию. Отмена обязательного смешивание биокомпонентов с дизельным топливом и бензино также должна быстро пройти в законодательном процессе. Эта мера должна снизить окончательные цены примерно на две кроны за литр.

Третий шаг правительства наименее ясен, а именно упомянутая премьер-министром и дистрибьюторами система контроля маржи, которая должна выявить возможную непропорциональную попытку искусственного повышения цен. Министры пока не объяснили принципы.

«Было бы неразумно объявлять, что именно мы будем контролировать, это потеряло бы силу», — сказал министр финансов Станжура.

Однако продавцы и другие участники рынка уже давно отрицают, что рекордные цены были использованы кем-либо для обогащения. 

«Когда я вижу резкий рост цен на фондовом рынке, то рост цен на прилавках — это абсолютная необходимость. И он меняется и должен меняться ежедневно. Я не согласен с тем, что АЗС злоупотребляют ситуацией на рынке для своего обогащения», — говорит Дамир Дуракович, генеральный директор Axigon Purchasing Alliance.

 

Конец EET

«В программном заявлении правительства мы обязались отменить EET, потому что это приносит предпринимателям ненужное администрирование, которое стоит около 1,5 миллиарда крон каждый год», — говорит министр финансов Збынек Станюра.

Во время пандемии Минфин отозвал и приостановил ЕЕТ, который должен был помочь улучшить сбор налогов и выровнять бизнес-среду. 
 

Источник: idnes.cz

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EET налоги Чехия транспорт
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