«Русские танки больше никогда не придут в Прагу», — твердо верит министр иностранных дел Чехии

По словам Яна Липавского, Путин «растоптал Устав ООН». На конференции по вопросам безопасности министр иностранных дел выразил мнение, что Россия окончательно исключила себя из семьи цивилизованных народов из-за своего президента и нанесла серьезный удар по международному порядку.
Также он упомянул, что западные страны должны определить, как они будут продолжать строить основы своей безопасности. Он назвал крайне важным продолжение помощи Украине и параллельные усилия по предотвращению распространения войны на другие территории.
«Наша солидарность с Украиной должна оставаться непоколебимой», — подчеркнул он. По его словам, единственной осмысленной реакцией является ограничение действий Путина санкциями и дальнейшая изоляция России:
«Наш коллективный ответ в НАТО и ЕС очень затрудняет достижение целей Путина».
«Я твердо верю, что русские танки больше никогда не придут в Прагу, но не менее вредно и само российское влияние», — убежден Липавский. По его словам, там, где боевое вооружение не поможет, необходимо найти общесоциальный подход против России и других авторитарных государств. Объединенные силы ЕС и НАТО должны действовать своевременно и скоординировано.
По словам Петра Фиалы, российское военное вторжение в Украину изменило представление многих людей о безопасности на 180 градусов. «Хорошо, что все осознают важность безопасности и необходимость инвестировать в нее», — подчеркнул премьер.
Он же выразил мнение, что президент России Владимир Путин за двадцать лет не смог принести своей стране процветание и лучшую жизнь, поэтому сейчас создал внешнего врага под предлогом выдуманной «деназификации Украины».
Россия воюет танками в Украине, но и против Европы она воюет тоже, например, кибератаками или дезинформацией, сказал Фиала, а также добавил, что частью плана Путина является миграционная волна, рост цен на энергоносители и замедление темпов роста западных экономик.
«Цель не просто дестабилизировать Украину, а всю Европу. Мы должны реагировать на эти шаги. Как на национальном, так и на международном уровне», — добавил Фиала.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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