Чешские СМИ: Абрамовичу не разрешают продавать «Челси», Великобритания наложила санкции

Восемь дней назад он заявил, что под давлением обстоятельств, вызванных вторжением российских войск на Украину, продаст клуб. Но теперь в его планах произошел серьезный сбой.

Российский олигарх Роман Абрамович официально продает футбольный клуб «Челси». Правительство Великобритании приняло решение ввести санкции против российского миллиардера и владельца клуба «Челси» Романа Абрамовича. Он заявил восемь дней назад, что под давлением обстоятельств, вызванных вторжением российских войск на Украину, продаст клуб. Но теперь в его планах произошел серьезный сбой.

Как и активы Абрамовича, «Челси» фактически «заморожен», а это значит, что ему, например, запрещено продавать билеты, продлевать контракты с игроками, продавать и покупать игроков и т. д. В рамках санкций Абрамович также не может продать свой клуб.

По данным журнала Forbes, стоимость «Челси» до российского вторжения составляла около 2,5 миллиардов фунтов стерлингов, согласно анализу KPMG — около 1,7 миллиардов.

Источник: seznamzpravy.cz

Источник фото: disrupter.refresher.cz