Чехи готовы воевать в Украине. Уже есть 500 заявок от граждан Чехии

В Министерстве обороны уже есть 500 заявлений граждан Чехии о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины — как от мужчин, так и от женщин.

«Что касается заявок, то речь идет о широком спектре профессий и возрастов, вызвались отправиться как мужчины, так и женщины. К сожалению, мы не можем предоставить более подробную информацию о заявителях», — написала Яна Зехмейстерова из пресс-службы Министерства обороны.

Добровольцы все еще не уверены, смогут ли они уехать вообще, и если да, то что их ждет по возвращении. Согласно Закону о вооруженных силах, им грозит до пяти лет лишения свободы за службу в иностранной армии.

Премьер-министр Петр Фиала и президент Милош Земан сошлись на том, что могут гарантировать отмену наказания тем, кто поедет воевать за Украину, но из-за большого количества заявок невозможно дать индивидуальное или коллективное разрешение. Президент отдельные запросы утверждать не будет. Таким образом, заявки пока никто не обрабатывает.

«У Минобороны нет информации о том, были ли уже одобрены какие-либо заявки», — добавила Яна Зехмейстерова.

По словам конституционного юриста Яна Киселы, чехи могут полагаться на публичное обещание отмены наказания.

Кисела также предупреждает, что обещанная отмена касается только участия в иностранной армии, а на другие преступления она не распространяется:

«Нужно учитывать, что речь идет только о преступлении службы в иностранных вооруженных силах. Это не значит, что если кто-то в Украине совершит, например, пытки заключенных, то это тоже считается», — добавляет конституционный юрист.



Источник: seznamzpravy.cz