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В Чехии на оружие для Украины собрано 600 млн крон

В Чехии на оружие для Украины собрано 600 млн крон

anastasiia_kn 193
Украинцы уже используют в своей обороне оружие со средств от правительства Чехии. Об этом заявил на сегодняшней конференции по безопасности в Пражском Граде посол Украины в Праге Евгений Перебийнис. По словам посла, большая часть средств уже направлена ​​на закупку вооружения и техники.
В Чехии на оружие для Украины собрано 600 млн крон

Посол Украины в Праге Евгений Перебийнис поблагодарил чешское правительство и общество за помощь, назвав невероятной «огромную солидарность», будь то в виде украинских флагов или в форме финансов. Более 400 миллионов чешских крон уже были реализованы: «Мы потратили их на покупку чешского оружия у чешских производителей, и оно уже там, где должно быть», — сказал Перебийнис.

Он охарактеризовал Чехию как одного из лидеров западных государств по предоставлению военной техники и гуманитарной помощи. Чешское правительство передало Украине боеприпасы, стрелковое оружие, зенитные ракеты и медикаменты на сумму более 650 миллионов крон. 

Перебийнис подчеркнул, что поддерживать Украину военной техникой имеет смысл, потому что у Украины есть шанс победить. «Нам просто нужно больше поддержки, как с точки зрения оружия, так и санкций, которые действительно ударили бы по российской экономике разрушительным образом, чтобы российское общество поняло, что у них есть руководство, которое ведет страну к катастрофе», — сказал он.

По словам Перебайниса, украинские дипломаты понимают, что Запад не придет им на помощь в военном плане, но граждане Украины ждут такой помощи и им сложно понять, что ее не будет. 

«С другой стороны, должен сказать, что помощь, которую Украина получает от Запада, Европы, Америки — огромна», — добавил он.

Он также поблагодарил за помощь беженцам: 

«Хотел бы попросить чешское правительство и общество, только подождите, я убежден, что украинцы, которые уже приехали или приедут, окажутся настоящими европейцами, дисциплинированными, благодарными государству, которое протянуло им руку помощи».


Источник: ceskenoviny.cz

Фото: ruski.radio.cz

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Темы
Чехия Украина война беженцы финансовая помощь
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