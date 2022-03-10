Из налогов в Чехии могут быть вычтены пожертвования для Украины

Сумму пожертвований Украине или украинским некоммерческим организациям возможно смогут вычесть из налогов.

Минфин предлагает Палате депутатов одобрить проект постановления в первом чтении. Таким образом, поправка к закону может вступить в силу на рубеже апреля и мая, и закон покрывать даты с начала 2022 года.

Согласно законопроекту, в этом году также будут освобождены от налога доходы украинских работников, которым работодатель предоставляет жилье в Чехии в связи с войной в Украине. От налога также освобождается денежная помощь от работодателя, целью которого является поддержка в трудной жизненной ситуации.

Источник: advokatnidenik.cz