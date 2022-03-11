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У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована

У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована

anastasiia_kn 641
Бывшая теннисистка Андреа Главачкова, как и многие чехи, решила помочь двум украинкам, бежавшим с войны и тут же успела сильно расстроиться. Кто-то украл вещи, которые она хотела отправить в помощь женщинам.
У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована

Многие чехи стараются максимально помочь беженцам из Украины. Андреа Сестини Главачкова также решила помочь двум матерям, которые едут из Украины в Чехию. Она хотела отправить им обувь и одежду, которые хранила в сумке в подвале. Сумка была подписана как «Помощь беженцам». Но когда она вернулась туда в понедельник, то заметила, что некоторых вещей не хватает. Исчезла и одежда для маленьких детей.

«Я смотрю на эту сумку с обувью и думаю, что она как-то опустела, потому что я едва могла засунуть туда вещи. И пары кроссовок Adidas не хватает. И хотя те кроссовки были правда красивые я подумала: «Нет, у тебя их и так много, отдай». Так что я точно знаю, что пропало», — сказала Главачкова.

«Интересно, как это было. Наверное, эта женщина забрала мешок с одеждой домой и сказала себе: «Хм, это пригодится. А это оставлю бедняжке-украинке, которая бежит сюда от войны…».

«Пусть только попадется мне на глаза!», — Главачкова не верит, что кто-то может так поступить в сегодняшние трудные времена. «Я глупо поступила, нельзя просто так доверять людям и оставлять вещи на виду», — разочарованно добавила она.

Источник: cnn.iprima.cz

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Темы
спорт теннис Чехия События на Украине
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