«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии

«Я не знаю, действительно ли принятие этих законов не является троянским конем для какой-либо подготовки к передислокации для интеграции других иностранцев, других граждан третьих стран", — сказал Ланг.

Предлагаемая упрощенная процедура предоставления вида на жительство беженцам из Украины после российского военного вторжения вызвала широкие дебаты в Палате депутатов по определению круга лиц, имеющих право на временную защиту.

Член оппозиционного движения Хуберт Ланг опасался, что формулировка правительственного законопроекта не установит возможности всеобщего перераспределения беженцев между странами-членами ЕС. Министр внутренних дел Вит Ракушан и другие депутаты коалиции заявили, что опасения беспочвенны.

Первоначальный проект касался граждан Украины и лиц, постоянно проживающих в этой стране, а после вмешательства правительства речь идет в основном об иностранцах.

«Я не знаю, действительно ли принятие этих законов не является троянским конем для какой-либо подготовки к передислокации для интеграции других иностранцев, других граждан третьих стран", — сказал Ланг.

Коалиционные политики отвергли такую ​​трактовку законопроекта. «Закон четко определяет, кому предоставляется временная защита», — подчеркнул Ракушан.

Более острую дискуссию вызвали и другие слова Ланга, когда он указывал на проблемы в пунктах регистрации или, в связи с «коррумпированностью страны», ставил под сомнение подлинность представленных украинцами документов.

«Сюда будут приходить преступники, придут и другие проблемы», — сказал Ланг. Кроме того, по его словам, в Чехии смогут остаться украинцы, которые ранее были депортированы как нежелательные.

«Все не так радужно. Этого нет и не будет. Будут очереди, будут неудобства, будут давки, будут проблемы, окажется, что есть преступники, злоупотребляющие человеческой бедой, будет торговля визами, может быть сутенёрство, может быть масса негативных явлений. И в них всех виноват Путин», — ответил Ракушан.

Хотя депутат Ян Сила подчеркнул, что не ставит под сомнение помощь украинским беженцам, он указал на расходы на здравоохранение. Законопроект позволит обеспечить медицинское обслуживание украинских беженцев путем вхождения в систему государственного медицинского страхования. Премии для них будут выплачиваться государством, если они не имеют доходов от работы или бизнеса.

Министр здравоохранения Властимил Валек заверил, что опасности коллапса системы здравоохранения не будет.



Источник: ceskenoviny.cz

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