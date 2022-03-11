Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой

Касперского уже нельзя купить на Alza.cz, Mall.cz или CZC.cz. Антивирус по-прежнему имеет доступ к конфиденциальным данным миллионов чехов.

Компания давно отвергает все обвинения и подчеркивает, что доказательств им нет. В 2018 году компания перенесла часть своей инфраструктуры в Швейцарию и открыла несколько центров прозрачности по всему миру, чтобы позволить правительствам и коммерческим партнерам проверять код антивирусной программы.

Однако основатель компании Евгений Касперский, выпускник советской разведывательной школы КГБ, в январе 2016 года был внесен в санкционный список США по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Использование ПО «Лаборатории Касперского» в государственной сфере запрещено США, Великобританией и Нидерландами. Европейский парламент также предостерег от этого в резолюции 2018 года.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину Национальное управление по вопросам кибербезопасности и информационной безопасности выпустило предупреждение, в котором говорилось, что «хакерские атаки на стратегические объекты в Чехии очень вероятны».

«Учитывая текущую ситуацию, мы оцениваем ПО «Лаборатории Касперского» как потенциальную угрозу безопасности, которая еще больше усугубляется риском приостановки обновлений производителем», — сказала Ленка Бабицка из отдела стратегии офиса Государственного управления по ядерной безопасности.

Крупнейшая чешская медицинская страховая компания VZP, которая управляет данными более шести миллионов человек, установила на все свои компьютеры «Лаборатории Касперского» и намерена использовать его дальше.

«Мы полностью осознаем риски, связанные с использованием определенных программных средств для обеспечения безопасности», — сказала пресс-секретарь Виктория Пливова, добавив, что страховая компания не может немедленно отменить стратегические решения в отношении программного обеспечения, принятые в предыдущие годы.

Однако она утверждает, что VZP все еще может устранить риски утечки конфиденциальных данных.

Полиция города Брно также уже несколько лет использует Касперского:

«То, что программа представляет угрозу безопасности, не подтверждено», — сказал представитель Якуб Ганем. По его словам, полиции было бы невыгодно отказываться от действующих лицензий.

МВД же уже запретило российский антивирус. «Меры и рекомендации, изданные Национальным управлением по кибербезопасности и информационной безопасности, внедряются в нашей стране без промедления, что также относится к рекомендации не использовать продукты «Лаборатории Касперского», — сказал пресс-секретарь Ондржей Кратошка. По его словам, сотрудники также получили совет не использовать эти продукты на внешних устройствах.

Основатель и глава компании Евгений Касперский после начала войны в Украине пытается вести себя нейтрально. В Твиттере он назвал российское вторжение, в ходе которого атакующая армия бомбила мирных жителей, «ситуацией», заявив, что он приветствует дипломатические переговоры с обеих сторон и стремится сохранить продукты и услуги компании доступными. За это он получил критику в сообществе кибербезопасности.

Чешская антивирусная компания Avast, первоначально возглавляемая Ондржеем Влчеком, уже объявила об уходе из России. Влчек также сообщил, что Avast бесплатно предоставит свои продукты украинцам.

Технологические продукты из России уже исключили чешские интернет-магазины из предложения в связи с войной. Касперского нельзя купить на Alza.cz, Mall.cz или CZC.cz.



Источник: zpravy.aktualne.cz