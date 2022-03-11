Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.13
USD
22.82
RUB
0.2
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой

Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой

anastasiia_kn 23
Касперского уже нельзя купить на Alza.cz, Mall.cz или CZC.cz. Антивирус по-прежнему имеет доступ к конфиденциальным данным миллионов чехов.
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой

 

Компания давно отвергает все обвинения и подчеркивает, что доказательств им нет. В 2018 году компания перенесла часть своей инфраструктуры в Швейцарию и открыла несколько центров прозрачности по всему миру, чтобы позволить правительствам и коммерческим партнерам проверять код антивирусной программы.

Однако основатель компании Евгений Касперский, выпускник советской разведывательной школы КГБ, в январе 2016 года был внесен в санкционный список США по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Использование ПО «Лаборатории Касперского» в государственной сфере запрещено США, Великобританией и Нидерландами. Европейский парламент также предостерег от этого в резолюции 2018 года.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину Национальное управление по вопросам кибербезопасности и информационной безопасности выпустило предупреждение, в котором говорилось, что «хакерские атаки на стратегические объекты в Чехии очень вероятны».

«Учитывая текущую ситуацию, мы оцениваем ПО «Лаборатории Касперского» как потенциальную угрозу безопасности, которая еще больше усугубляется риском приостановки обновлений производителем», — сказала Ленка Бабицка из отдела стратегии офиса Государственного управления по ядерной безопасности.

Крупнейшая чешская медицинская страховая компания VZP, которая управляет данными более шести миллионов человек, установила на все свои компьютеры «Лаборатории Касперского» и намерена использовать его дальше. 

«Мы полностью осознаем риски, связанные с использованием определенных программных средств для обеспечения безопасности», — сказала пресс-секретарь Виктория Пливова, добавив, что страховая компания не может немедленно отменить стратегические решения в отношении программного обеспечения, принятые в предыдущие годы. 

Однако она утверждает, что VZP все еще может устранить риски утечки конфиденциальных данных.

Полиция города Брно также уже несколько лет использует Касперского:

«То, что программа представляет угрозу безопасности, не подтверждено», — сказал представитель Якуб Ганем. По его словам, полиции было бы невыгодно отказываться от действующих лицензий.

МВД же уже запретило российский антивирус. «Меры и рекомендации, изданные Национальным управлением по кибербезопасности и информационной безопасности, внедряются в нашей стране без промедления, что также относится к рекомендации не использовать продукты «Лаборатории Касперского», — сказал пресс-секретарь Ондржей Кратошка. По его словам, сотрудники также получили совет не использовать эти продукты на внешних устройствах.

Основатель и глава компании Евгений Касперский после начала войны в Украине пытается вести себя нейтрально. В Твиттере он назвал российское вторжение, в ходе которого атакующая армия бомбила мирных жителей, «ситуацией», заявив, что он приветствует дипломатические переговоры с обеих сторон и стремится сохранить продукты и услуги компании доступными. За это он получил критику в сообществе кибербезопасности.

Чешская антивирусная компания Avast, первоначально возглавляемая Ондржеем Влчеком, уже объявила об уходе из России. Влчек также сообщил, что Avast бесплатно предоставит свои продукты украинцам.

Технологические продукты из России уже исключили чешские интернет-магазины из предложения в связи с войной. Касперского нельзя купить на Alza.cz, Mall.cz или CZC.cz.


Источник: zpravy.aktualne.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
киберпреступность Россия шпионаж Чехия война
Читайте
по теме 
В Чехии мужчина поверил сказкам о выгодных инвестициях в криптовалюты и потерял 457 тысяч крон
20.01.2022 09:51 Общество
В Чехии мужчина поверил сказкам о выгодных инвестициях в криптовалюты и потерял 457 тысяч крон
1798
Количество фишинговых атак в Чехии увеличилось
09.12.2021 13:05 Общество
Количество фишинговых атак в Чехии увеличилось
3527
Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских
13.08.2021 09:36 Общество
Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских
4007
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
25.05.2021 14:00 Общество
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
3148
Последние новости:
11
марта
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
11.03.2022 15:17 Экономика
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
171
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
11.03.2022 14:48 Экономика
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
151
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
11.03.2022 14:42 Политика
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
584
Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России
11.03.2022 14:09 Политика
Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России
573
У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована
11.03.2022 12:46 Политика
У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована
641
«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги
11.03.2022 12:03 Политика
«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги
1535
В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон
11.03.2022 11:59 Экономика
В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон
237
Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага
11.03.2022 11:05 Политика
Садовники, дворники или техники. Какую работу предлагает беженцам Прага
876
В Злинском крае Чехии из-за зарядки телефона в квартире возник пожар
11.03.2022 10:37 Общество
В Злинском крае Чехии из-за зарядки телефона в квартире возник пожар
420
Регионы Чехии планируют размещать беженцев в спортзалах и других объектах из-за недостаточной государственной поддержки
11.03.2022 09:27 Общество
Регионы Чехии планируют размещать беженцев в спортзалах и других объектах из-за недостаточной государственной поддержки
659


Мобильная версия