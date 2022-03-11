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Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии

Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии

anastasiia_kn 169
Нагрузка на систему здравоохранения Чехии увеличилась из-за беженцев из Украины. Еще до их прихода количество пациентов у педиатров и врачей-терапевтов в Праге и Среднечешском крае было очень большим.
Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии

«Я заверяю всех граждан, что мы решаем проблему распределения нагрузки на систему здравоохранения с поставщиками медицинских услуг, чтобы предотвратить перегрузку медицинского обслуживания и нехватку лекарств, а также чтобы гражданам не пришлось откладывать плановые походы в мединские учреждения», — сказал министр. 

«Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии», — добавил он.

Однако необходимость ревакцинации украинских детей, у которых нет справок о прививках, также может спровоцировать повышенную нагрузку на педиатров. Без этого украинцы, как и чешские дети, не могут пойти в детские сады. Согласно ускоренному графику вакцинации, предложенному Чешским вакцинологическим обществом, возможно, что эти обязательные прививки должны быть сделаны за четыре-восемь недель, в зависимости от возраста дошкольника. 

Без детских садов украинские мамы не смогут выйти на постоянную работу.

Однако Минздрав еще не принял решение. «Пока обсуждается, как быть, если нет возможности показать справку о вакцинации или если она была проведена, но незарегистрированной вакциной», — сказал представитель министерства Ондржей Якоб.

 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Министерство здравоохранения Медицина и фармацевтика Чехия беженцы война
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