Глава профсоюзов Стршедула: «Пусть украинцев нанимают на тех же условиях, что и чехов»

По официальным данным, в Чехии работает около 180 тысяч украинцев. На самом деле, скорее всего, намного больше. «Сейчас дело в том, что люди с биометрическими паспортами могут приезжать в Чехию из Украины без визы», — сообщил Йозеф Стршедула.

«Мы пытаемся информировать украинцев в Чехии об их правах, особенно в трудовых отношениях. Во многих случаях ими злоупотребляют на рынке труда. Не должно случиться такого, чтобы кто-то злоупотреблял их положением. Если украинцы остаются здесь на долгосрочное пребывание, то у них будут те же права, что и у чешских работников. Во-вторых, следует ограничить права агентств-посредников. Пусть компании нанимают их напрямую, а украинцы становятся наемными работниками. Надо уменьшить желание спекулировать на беженцах, чтобы никто не воспользовался их экономическим и социальным положением.

Работодатели уже давно просят впустить иностранных работников в Чехию. Вы сопротивлялись этому. Меняется ли сейчас ситуация с российским вторжением?

«Это не так. Мы были не против приезда иностранцев. [...] С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы не было злоупотреблений. [...] Если кто-то хочет работать в Чехии, им никто не мешает, они имеют на это право. Но пусть его нанимают на тех же условиях, что и чехов».



Источник: newstream.cz

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