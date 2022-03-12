«Таможня превратилась в трехчасовой ужас», — собаководы из Чехии отправили 3 тонны корма в Украину

Мы и не подозревали, что, приехав на украинскую границу, вернемся лет на 40 назад. Эта проверка превратилась в трехчасовой ужас.

Три тонны корма для собак были перевезены из Чехии напрямую на территорию Украины для местных заводчиков. Инициатором помощи выступил заводчик собак, музыкальный публицист и фотограф Давид Хавлена. Однако колонне с гуманитарной помощью пришлось столкнуться со сложной бюрократией не только на границе с Венгрией, но в основном на границе с Украиной.

«Приехали вовремя в Словакию, груз погрузили за 25 минут. Мы быстро выпили кофе и сразу же отправились на переправу. До тех пор все было хорошо. Внезапно на границе возникла большая проблема. Сначала на венгерской стороне. [...] Их удивило, что фургонов с собачьим кормом было сразу четыре. Там мы задержались на границе на целый час.

«[...] Но мы и не подозревали, что, приехав на украинскую границу, вернемся лет на 40 назад. Эта проверка превратилась в трехчасовой ужас. Приехал таможенник, выгрузил товар снаружи, потом начал его фотографировать, у него никак не получалось. Он утверждал, что должен все записать, должен отправить в какое-то министерство. Но украинский адвокат сказал ему, что министерство разбомбили. Наши нервы уже начали сдавать. У нас была жуткая проблема с оформлением виз, документов. Украинские таможенники просто ждут, когда им дадут деньги, ужасно саботировали помощь. Поэтому мы начали покрикивать, что везем гуманитарную помощь, а они нас здесь держат. Через три часа мы пересекли границу».

«Назад мы вернулись к тому же переходу, и весь процесс начался сначала. С тем же таможенником. Он хотел заполнить все документы, чтобы мы могли вернуться. До этого было оговорено, что мы вернемся сразу же».

«Украинская таможня очень усложняет переход людей через границу из Украины. Осматривают машины очень внимательно, регистрация одной машины занимает ужасно много времени. Для среднестатистического украинца проще всего доехать до границы с чемоданом на автобусе».

Источник: prazska.drbna.cz