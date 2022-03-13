«Посольство нас бросило, помог университет». Как чешские студенты вернулись из Москвы

«27 февраля вечером я уже сидел в самолете. Даже с пересадкой дорога до Вены у меня заняла часов девять-десять и еще два на поезде. Было забавно, когда мой телефон зазвонил, когда я приехал в Вену. Из приложения «Дрозд» я получил рекомендацию вернуться на родину», — заключает Радим. Для сравнения — перелет в Москву из Праги занял у него около трех с половиной часов.

Радиму Микиске 23 года — он учится на магистра переводчика с русского языка. В Россию выехал уже во время учебы на бакалавриате. Затем он посетил Беларусь, но вынужден был прервать свое пребывание из-за пандемии коронавируса. В этом году он отправился с ознакомительной поездкой в ​​Москву, но и в этот раз ему пришлось уехать через три недели после приезда. Вскоре после этого Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

Радим Микиска поехал в Москву с тремя одноклассниками 2 февраля. В то время никто из них даже не знал, что они вернутся уже через несколько недель. И причина, которая заставила их сделать это, никогда не приходила им в голову.

«Попасть в Россию было непросто и до войны. Хотя большая часть необходимой документации была предоставлена ​​вузами, нам еще предстояло получить, например, подтверждение того, что мы не ВИЧ-позитивны», — описывает подготовку к поездке Радим.

Угроза войны

По данным СМИ, вторжение в Украину должно было состояться 16 февраля. Российская сторона тогда прокомментировала это тем, что «войны в Европе редко начинаются по средам». Об этом немецкому изданию Die Welt заявил посол России в Евросоюзе Владимир Чижов. Он добавил, что Россия не планирует нападения на Украину ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Но все случилось наоборот.

«Мы начали больше следить за новостями. Но никто из нас не хотел верить, что какое-то вторжение произойдет. Нам было ясно, что тогда у нас будут проблемы. Кроме того, у каждого русского есть семья в Украине. Мы думали, что люди не пойдут воевать со своими родственниками», — продолжает Радим.

Студенты стали расспрашивать россиян об их мнении и о том, как они воспринимают размещение 150 000 солдат на границе с Украиной. Но для местных эта тема была табу — те ответов всегда избегали.

Вторжение русских войск

Президент России Владимир Путин заявил в телевизионном выступлении в четверг, 24 февраля, что дал разрешение на проведение так называемой «специальной военной операции» на Донбассе в Украине. Он сказал, что это связано с демилитаризацией и денацизацией Украины. Так официально началась война в Украине.

«Это было странно. Я проснулся, посмотрел в соцсети и вижу, что Путин отдал приказ атаковать», — описывает свое утро Радим. Его одноклассницы, с которыми он жил, тоже перенесли эту новость непросто:

«У нас в квартире был такой ритуал. Мы проводили утро вместе на кухне, готовили завтрак, слушали музыку, танцевали, пели и веселились. Но это утро было другим. У всех нас были напряженные лица, мы сидели и смотрели новости. Мы не могли в это поверить… Не хотели», — говорит молодой студент.

Из любопытства они купили российскую ежедневную газету «Метро», чтобы узнать, что говорят местные СМИ. «В газете 24-го числа о войне не было ни слова. Вообще ничего про политику. На первой полосе было написано, что официанты в Москве получают несоразмерные чаевые, что ли», — говорит Микыска. По его словам, на следующий день также ничего не писали.

«Там вообще сложно с новостями. Я заметил, например, что субтитры и тексты часто пишутся в страдательном залоге и так, чтобы они были максимально… Как бы это сказать… Политкорректные. То есть вы читаете не «Полиция арестовала», а «Человек, совершивший правонарушение, задержан полицией», — поясняет россиянин.

Их новые приятели, русские студенты, тоже не хотели верить, что Путин действительно отдал приказ о вторжении. Но когда Радим хотел поговорить с ними о войне, то они меняли тему и уклонялись от ответа. По его словам, они боялись.

Начало протестов

В день вторжения в Москве начались антивоенные демонстрации. 24 февраля полиция задержала более тысячи протестующих в 47 городах.

«Мы тоже думали пойти на демонстрацию. Мы хотели поддержать Украину, но в университете нам настоятельно рекомендовали никуда не уезжать. Российская полиция применяет насилие», — говорит Микыска.

Мир чешских и словацких студентов внезапно сжался до съемной квартиры, продуктового магазина и университета.

Жизнь в неопределенности

«Мои друзья начали бомбить меня сообщениями о том, чтобы я возвращался. В довершение ко всему Евросоюз приступил к санкциям и начали закрывать воздушное пространство по всей Европе для российских самолетов», — говорит Вадим. Он добавляет, что они начали беспокоиться о деньгах:

«Мы получали стипендии от университета, но если бы Россия в то время лишилась SWIFT, то у нас бы не стало денег ни на еду, ни на транспорт, ни на что».

В день начала вторжения они не представляли, сколько пробудут в Москве и не знали, как будет развиваться ситуация. На всякий случай они сняли наличные, достаточные на две недели, и запаслись продуктами.

Решение уехать

Воздушное пространство над Европой стало стремительно закрываться для российских самолетов. Чехия не стала исключением. В субботу, 26 февраля, министр транспорта Мартин Купка сообщил, что авиакомпании из России не смогут добраться до Чехии с полуночи.

«25 числа мы не были уверены, уедем ли домой. Нам нужно было постараться, чтобы собрать необходимые документы, чтобы вообще иметь возможность поехать в Москву, мы нашли там жилье, и теперь все наши усилия были напрасны.

В итоге решили остаться. С одной стороны, это им рекомендовал университет, а с другой стороны, они были зарегистрированы в системе «Дрозд» МИД Чехии, что «позволяет эффективно оповещать о передвижениях и месте жительства. В случае чрезвычайных обстоятельств помогает посольству организовать помощь гражданам Чехии, которые на добровольной основе предоставляют информацию о планируемом пребывании за границей».

«Мы думали, что обязательно получим предупреждение от Дрозда, если бы нашему возвращению домой могло что-то угрожать. А 26-го ситуация стала ухудшаться. Наша мотивация остаться в Москве и выучить язык угасала.

Но «Дрозд» молчал. Поэтому они обратились в посольство Чехии по собственной инициативе.

«Там нам мало что предложили. Просто сказали, что один из способов добраться домой — через Таллинн, Эстония. Но билеты были невероятно переоценены и быстро исчезли. Нам нужно было 4 билета, и мы не могли их достать», — рассказывает Радим о попытках попасть домой.

Их ситуацию и спасение в конечном итоге взял на себя университет, который изменил свою первоначальную рекомендацию оставаться в России на совет вернуться домой как можно скорее. Университет достал им билеты на ближайший самолет, который вылетел 27 февраля. В тот момент, когда их альма-матер протянула руку помощи, посольство бросило студентов.

Последний день в Москве

В последний день в Москве группа студентов захотела хотя бы побывать на Красной площади и таким образом попрощаться с Россией и своей учебой. Но на площадь они не попали, потому что она была закрыта.

«Мы задавались вопросом, почему. Какие могут быть причины для закрытия огромной площади? Итак, мы подошли к огражденному забору и увидели табличку с надписью «Закрыто по техническим причинам». Какие технические причины могут быть на площади, чтобы кто-то ее закрыл?» — недоумевает чешский специалист по русскому языку.

«Впоследствии прохожие рассказали нам, что там должна быть женщина с украинским флагом, которую задержала полиция. Затем полиция на машинах с громкоговорителями выгоняла всех прохожих, чтобы закрыть площадь. Полиция хотела предотвратить протесты», — добавил он.

Когда в последний день они попытались позвонить домой и сказать, когда и как они прибудут в аэропорт Вены, чтобы их забрали родственники, связь, которая до этого работала без проблем, начала ухудшаться. «Прерывались звонки, перестал работать интернет. Сообщения из мессенджера не отправлялись, тот же Инстаграм. И это еще до официальной кремлевской цензуры, как сейчас», — отмечает студент.

Также увеличилось количество охранников в метро. Обычно их было по одному-два на каждой станции. Их регулярно появлялось как минимум пять из ниоткуда. То же самое было и с полицией на улицах.

Дорога назад

«27 февраля вечером я уже сидел в самолете. Даже с пересадкой дорога до Вены у меня заняла часов девять-десять и еще два на поезде. Было забавно, когда мой телефон зазвонил, когда я приехал в Вену. Из приложения «Дрозд» я получил рекомендацию вернуться на родину», — заключает Радим. Для сравнения — перелет в Москву из Праги занял у него около трех с половиной часов.

Он хотел бы вернуться в Россию, когда война закончится и ситуация успокоится. Студент осуждает действия Владимира Путина, но он подчеркивает, что не нужно обвинять русских как народ. Радим упоминает, что в Москве к ним относились очень гостеприимно, всегда советовали и большинство людей, с которыми они встречались, были принципиально против войны.



Источник: irozhlas.cz

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