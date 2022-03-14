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Украинские врачи не смогут работать без чешского языка. Подтверждение квалификации могут упростить

Украинские врачи не смогут работать без чешского языка. Подтверждение квалификации могут упростить

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В Чешской медицинской палате зарегистрировано 693 врача, прошедших обучение в Украине.
Украинские врачи не смогут работать без чешского языка. Подтверждение квалификации могут упростить

Приток украинских беженцев, спасающихся от войны, не утихает, и пока чешское государство организует помощь, первые медсестры и врачи, бежавшие из Украины, уже выразили желание продолжить работу в сфере здравоохранения.

«Врачи из третьих стран должны подтвердить, что их медицинское образование находится, по крайней мере, на уровне выпускников наших университетов», — сказал Милан Кубек, президент Чешской медицинской палаты.

«В Чешской медицинской палате зарегистрировано 693 врача, прошедших обучение в Украине. Неважны национальность или раса, но нам важно, где именно они выучились. Есть разница между тем, приехали ли они из стран Евросоюза, где образование в университетах унифицировано и соответствует определенным минимальным требованиям, или из стран, где такие требования не установлены.

Врачи из других стран, кроме того, что должны говорить по-чешски — а это условие, от которого мы вряд ли откажемся, — должны еще доказать, что их медицинское образование находится как минимум на уровне выпускников наших вузов».

«Женщины-врачи часто эвакуируются с детьми, с семьей, а значит, они должны быть обеспечены жильем, они не должны быть экономически зависимы от работы в больнице, такой как медсестра или фельдшер, и у них должна быть возможность экстренно выучить чешский язык, чтобы сдать языковой экзамен.

После языкового экзамена им необходимо пройти интенсивный медицинский курс чешского языка, чтобы дополнить свои профессиональные языковые знания, а также иметь возможность как можно скорее сдать апробационный экзамен. Без него ни один врач из третьей страны не может начать работать в Чехии врачом».

Милан Кубек полагает, что это реально сделать в течение года, но на измененных условиях. Должна быть отменена обязательная практика:

«Они не выпускники школ. Им просто нужно доказать, что их медицинское образование является подлинным. Что они действительно закончили университет, а не купили где-то диплом. Мы должны им в этом помочь».


Источник: irozhlas.cz

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Темы
Украина врачи Медицина и фармацевтика Чехия
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