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Последствия принятия беженцев в Чехии ощутит бедный класс

Последствия принятия беженцев в Чехии ощутит бедный класс

anastasiia_kn 2481
Последствия принятия беженцев в Чехии ощутит бедный класс

Даниэль Хуле, эксперт по социальной интеграции организации Člověk v tísni, считает, что возможно, школам снова придется частично перейти на дистанционное обучение, а доступ к медицинскому обслуживанию ухудшится. Он говорит, что надо также решать жилищный вопрос, мотивировать владельцев квартир оказывать жилищную помощь и строить модульное «контейнерное» жилье.

 

О медицине

«Оказание помощи беженцам будут осуществляться за счет чешского небогатого класса. Это вызовет большое разочарование, и они начнут обращать свой гнев против украинцев. Цены растут, а педиатры и стоматологи уже сейчас как дефицитный товар. И теперь будет большое количество людей, которые тоже будут пользоваться их услугами.

Это неизбежно снизит доступность медицинской помощи, поскольку число людей, нуждающихся в помощи, резко возрастет. Кроме того, люди из Украины могут оказаться в худшем состоянии, потому что там гораздо менее доступная медицина».

 

О жилищных условиях

«Большинство беженцев останутся здесь на годы или даже навсегда, поэтому необходимо искать системное решение совсем другого характера, если мы не хотим превратить Чехию в лагерь для беженцев.

Правительству придется построить около 50-60 тысяч модульных жилищ. И нам нужно начать работать над этим прямо сейчас.

Сегодня они уже представляют собой относительно полноценное жилье – это две соединенные между собой контейнерные единицы. Очень важно, чтобы в каждой жилой единице всегда был санузел. Потому что, когда они общие, как это обычно делают с контейнерными кварталами, создается эффект общежития, где места общего пользования создают множество столкновений и возникают различные конфликты».

 

О поддержке арендодателей

«6,6% арендодателей готовы сдать свою свободную квартиру бесплатно. Введение взноса в размере 1000 чешских крон на каждого беженца, как предполагалось изначально, повысит эту готовность в целом до 7,3%, т.е. всего на 0,7 процентных пункта. Так что это было бы бесполезно.

Поэтому мы предлагаем, чтобы она составляла 4 000 крон на душу населения для первых трех размещенных лиц, т. е. 12 000 крон для средней семьи. Это поднимет готовность собственников до 16-17 процентов. И это будет стоить 576 миллионов крон. Таким образом, беженцы рассеются по обычным домам, что позволит им гораздо легче интегрироваться». 

 

О проживании в отелях

«Правительство может временно выкупить места в отелях, базах отдыха, но это скорее возможно весной, а не летом, когда места уже заполнены. Кроме того, топливо дорожает, крона обесценивается, люди не будут отдыхать в Хорватии или Италии, а захотят отдохнуть в Чехии. И когда им везде скажут: «Извините, у нас здесь украинцы», это начинает нагнетать отношения между чехами и беженцами, которые до сих пор кажутся очень мирными. Совершенно очевидно, что охлаждение солидарности наступит, поэтому необходимо предвидеть это заранее».

 

Источник: irozhlas.cz

Источник фото: irozhlas.cz

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беженцы Чехия Украина
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