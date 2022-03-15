Премьер-министр Чехии Петр Фиала отправится в Киев на встречу с Зеленским

​Премьер-министр Петр Фиала (ODS) посетит Киев 15 марта вместе с премьер-министрами Польши и Словении Матеушем Моравецким и Янезом Яншей. Они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шималем.

О визите в Украину Фиала сообщил утром во вторник в Твиттере. С польской стороны во встрече также примет участие заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский.

«Этот визит организован после консультаций с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Цель визита — выразить безоговорочную поддержку Евросоюзом Украины, ее свободе и независимости», — добавил Фиала.

Глава правительства Чехии предложит дальнейшую помощь украинской стороне.

Источник: novinky.cz

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