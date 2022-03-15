Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.85
USD
22.63
RUB
0.2
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня

Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня

anastasiia_kn 277
Первоначально предполагалось, что это будет 24-часовая миссия. Однако из-за осложнений спасение взрослых и детей длилось целых три дня.
Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня

Спасательная служба Royal Rangers направила специальный гуманитарный конвой в Украину, чтобы забрать больных и людей с ограниченными возможностями. 

Первоначально предполагалось, что это будет 24-часовая миссия. Однако из-за осложнений спасение взрослых и детей длилось целых три дня. Для некоторых пациентов, которые не смогли добраться до украинско-словацкой границы, парамедикам пришлось добираться на машинах скорой помощи до Украины.

«Я должен сказать, что я почти не спал, потому что я не мог представить, как мы будем перевозить неподвижных людей или людей на носилках через границу, если их туда не пускают», — сказал Томаш Русняк, главный организатор гуманитарного конвоя. Однако украинская сторона пошла навстречу и впустила скорую помощь на опасную территорию.

Волонтер Натан Русняк добавил, что они понимали — если что-то с ними случится на территории Украины, то на помощь вряд ли кто-то придет. 

Конвой уже вернулся в Чехию, доставив восемнадцать человек, в том числе несколько детей.


Источник: cnn.iprima.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Инвалиды спасатели Чехия Украина
Читайте
по теме 
Правительство Чехии снизило скидки на проезд в общественном транспорте
19.01.2022 17:23 Экономика
Правительство Чехии снизило скидки на проезд в общественном транспорте
3504
Введение автобусных остановок по требованию откладывается
09.05.2019 08:21 Экономика
Введение автобусных остановок по требованию откладывается
2389
Инвалидам и пожилым людям в Чехии будут помогать секс-ассистенты
13.02.2019 09:40 Общество
Инвалидам и пожилым людям в Чехии будут помогать секс-ассистенты
7525
В Праге заработала онлайн карта объектов с безбарьерным доступом
25.06.2016 15:23 Общество
В Праге заработала онлайн карта объектов с безбарьерным доступом
3443
Последние новости:
15
марта
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
15.03.2022 14:08 Экономика
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
1
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
15.03.2022 13:54 Политика
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
13
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
15.03.2022 12:56 Политика
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
227
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
15.03.2022 12:53 Экономика
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
146
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов
15.03.2022 12:40 Политика
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов
236
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
15.03.2022 12:23 Экономика
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
424
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку
15.03.2022 12:04 Политика
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку
427
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
15.03.2022 12:00 Экономика
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
135
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
15.03.2022 11:29 Общество
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
441
Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон
15.03.2022 10:51 Общество
Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон
316


Мобильная версия