Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня

Первоначально предполагалось, что это будет 24-часовая миссия. Однако из-за осложнений спасение взрослых и детей длилось целых три дня.

Спасательная служба Royal Rangers направила специальный гуманитарный конвой в Украину, чтобы забрать больных и людей с ограниченными возможностями.

Первоначально предполагалось, что это будет 24-часовая миссия. Однако из-за осложнений спасение взрослых и детей длилось целых три дня. Для некоторых пациентов, которые не смогли добраться до украинско-словацкой границы, парамедикам пришлось добираться на машинах скорой помощи до Украины.

«Я должен сказать, что я почти не спал, потому что я не мог представить, как мы будем перевозить неподвижных людей или людей на носилках через границу, если их туда не пускают», — сказал Томаш Русняк, главный организатор гуманитарного конвоя. Однако украинская сторона пошла навстречу и впустила скорую помощь на опасную территорию.

Волонтер Натан Русняк добавил, что они понимали — если что-то с ними случится на территории Украины, то на помощь вряд ли кто-то придет.

Конвой уже вернулся в Чехию, доставив восемнадцать человек, в том числе несколько детей.



Источник: cnn.iprima.cz

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