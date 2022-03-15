Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов

«Чехия, которая ранее отказалась от солидарности в перераспределении мигрантов, теперь будет просить об этом», — считает демографический и экологический демограф Роберт Стоянов.
Поток беженцев из Украины немного уменьшился за выходные, но, как говорят, это связано с разными факторами:
«Россияне начали бомбить транспортные центры. В Украине тоже нехватка топлива, а значит, у людей проблемы с выездом».
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявляет, что определенно хочет избежать передачи беженцев в другие страны Евросоюза. По словам Стоянова, ему в конечном итоге так поступить придется.
«Я не хотел бы быть сейчас на его месте, когда ему приходится просить помощи у других государств ЕС. В лице, например, премьер-министра Италии, которого несколько лет назад премьер-министр Андрей Бабиш пытался научить тому, как вести лучшую иммиграционную политику в Европе», — отмечает он.
«Эти люди должны извиниться за то, как относились к системе солидарности в прошлом, но на которую нам теперь придется претендовать», — добавляет эксперт. По его словам, Чехия исчерпает установленные правительством мощности в течение нескольких недель, если только не произойдет чудо и конфликт не прекратится, или не начнет действовать режим прекращения огня.
Источник: irozhlas.cz
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