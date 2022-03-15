Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.85
USD
22.63
RUB
0.2
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов

Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов

anastasiia_kn 236
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявляет, что определенно хочет избежать передачи беженцев в другие страны Евросоюза. По словам Стоянова, ему в конечном итоге так поступить придется.
Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов

«Чехия, которая ранее отказалась от солидарности в перераспределении мигрантов, теперь будет просить об этом», — считает демографический и экологический демограф Роберт Стоянов.

Поток беженцев из Украины немного уменьшился за выходные, но, как говорят, это связано с разными факторами:

«Россияне начали бомбить транспортные центры. В Украине тоже нехватка топлива, а значит, у людей проблемы с выездом».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявляет, что определенно хочет избежать передачи беженцев в другие страны Евросоюза. По словам Стоянова, ему в конечном итоге так поступить придется.

«Я не хотел бы быть сейчас на его месте, когда ему приходится просить помощи у других государств ЕС.  В лице, например, премьер-министра Италии, которого несколько лет назад премьер-министр Андрей Бабиш пытался научить тому, как вести лучшую иммиграционную политику в Европе», — отмечает он.

«Эти люди должны извиниться за то, как относились к системе солидарности в прошлом, но на которую нам теперь придется претендовать», — добавляет эксперт. По его словам, Чехия исчерпает установленные правительством мощности в течение нескольких недель, если только не произойдет чудо и конфликт не прекратится, или не начнет действовать режим прекращения огня.

 

Источник: irozhlas.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
украинцы беженцы Чехия Евросоюз
Читайте
по теме 
How to Help Ukraine from CR: Money, Housing, Transportation
15.03.2022 09:21 Политика
How to Help Ukraine from CR: Money, Housing, Transportation
1607
У вас есть недвижимость и вы хотите помочь беженцам с жильем? Заполните анкету от 420on.cz — Máte nemovitost a chcete pomoci uprchlíkům s ubytováním? Vyplňte formulář
15.03.2022 09:00 Политика
У вас есть недвижимость и вы хотите помочь беженцам с жильем? Заполните анкету от 420on.cz — Máte nemovitost a chcete pomoci uprchlíkům s ubytováním? Vyplňte formulář
2207
No War — с таким плакатом редактор российского телеканала прервала эфир программы «Время»
15.03.2022 07:02 Общество
No War — с таким плакатом редактор российского телеканала прервала эфир программы «Время»
882
Администрация Праги требует как можно скорее определить размер компенсаций семьям, приютившим беженцев
14.03.2022 16:55 Экономика
Администрация Праги требует как можно скорее определить размер компенсаций семьям, приютившим беженцев
1466
Последние новости:
15
марта
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
15.03.2022 14:08 Экономика
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях
1
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
15.03.2022 13:54 Политика
Некоторых беженцев уже поселили в спортзалах Праги
13
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
15.03.2022 12:56 Политика
Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники
227
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
15.03.2022 12:53 Экономика
Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%
146
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
15.03.2022 12:23 Экономика
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
424
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку
15.03.2022 12:04 Политика
Центры занятости в Чехии наводнили беженцы. Они хотят получить работу и финансовую поддержку
427
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
15.03.2022 12:00 Экономика
Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте
135
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
15.03.2022 11:29 Общество
Ограбление в сауне. В Праге мужчина выхватил пистолет и забрал деньги из кассы на рецепции
441
Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня
15.03.2022 11:09 Политика
Чешский гуманитарный конвой привез тяжелобольных украинцев. Спасательная операция длилась три дня
277
Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон
15.03.2022 10:51 Общество
Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон
316


Мобильная версия