Чехия возможно будет просить ЕС о перераспределении мигрантов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявляет, что определенно хочет избежать передачи беженцев в другие страны Евросоюза. По словам Стоянова, ему в конечном итоге так поступить придется.

«Чехия, которая ранее отказалась от солидарности в перераспределении мигрантов, теперь будет просить об этом», — считает демографический и экологический демограф Роберт Стоянов.

Поток беженцев из Украины немного уменьшился за выходные, но, как говорят, это связано с разными факторами:

«Россияне начали бомбить транспортные центры. В Украине тоже нехватка топлива, а значит, у людей проблемы с выездом».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявляет, что определенно хочет избежать передачи беженцев в другие страны Евросоюза. По словам Стоянова, ему в конечном итоге так поступить придется.

«Я не хотел бы быть сейчас на его месте, когда ему приходится просить помощи у других государств ЕС. В лице, например, премьер-министра Италии, которого несколько лет назад премьер-министр Андрей Бабиш пытался научить тому, как вести лучшую иммиграционную политику в Европе», — отмечает он.

«Эти люди должны извиниться за то, как относились к системе солидарности в прошлом, но на которую нам теперь придется претендовать», — добавляет эксперт. По его словам, Чехия исчерпает установленные правительством мощности в течение нескольких недель, если только не произойдет чудо и конфликт не прекратится, или не начнет действовать режим прекращения огня.

Источник: irozhlas.cz