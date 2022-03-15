Украинским беженцам в Чехии помогают и соотечественники

«Это меньшее, что я могу сделать, ведь помогать очень важно», — говорит Наталья Седларжова.

Помощь украинским беженцам от российской агрессии предлагают и их соотечественники, давно проживающие в Чехии. Наталья Седларжова также является одной из них. В свободное время он посвящает себя помощи мигрантам — например, помогает найти жилье или оформить необходимые документы. Часть ее семьи до сих пор живет в Киеве.

«Это меньшее, что я могу сделать, ведь помогать очень важно», — говорит Наталья Седларжова. Хрупкая, но в то же время очень энергичная женщина. Юля с помощью Натали, которая переводит с украинского, описывает свои последние дни дома:

«Воздушная тревога практически каждые двадцать минут. Приходилось все время прятаться в укрытиях. Видели ракеты, летящие над головой. Слышали взрывы, поэтому решили переместиться в безопасное место. Кроме того, неделю назад в Житомире бомба попала и в больницу. К счастью, из младенцев никто не пострадал, но двое погибших все же были», — переводит Юлия Наталья.

Жизнь в Чехии

Присутствие человека, говорящего на родном языке, чудесным образом успокаивает всю семью. После изнурительного пути и ожидания на границе дети крепко спят, женщины сидят за столом, пьют кофе, а Наталья объясняет им, что теперь нужно будет сделать.

«Нас хорошо встретили, будто дома. У нас есть еда, жилье, нам тепло. Мы просто ждем, когда уйдут шок и усталость, чтобы можно было продолжать жить», — рассказывает Галина.

Источник: irozhlas.cz