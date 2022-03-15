Харрис поддержала позицию Чехии в отношении Украины и предложила помощь

Харрис заявила, что Соединенные Штаты и НАТО в целом полны решимости защищать каждый кусочек территории Североатлантического Альянса.

При разговоре с премьер-министром Чехии вице-президент США Камала Харрис поддержала позицию Чешской Республики насчет Украины и предложила конкретную помощь в преодолении последствий войны для Чешской Республики. О какой именно помощи идет речь пока уточняется.

Украина уже почти три недели сталкивается с военным нападением со стороны России, а Чехия отправляет военные материалы и принимает сотни тысяч беженцев из Украины.

По его словам Фиалы, Харрис заверила его, что Соединенные Штаты и НАТО в целом полны решимости защищать каждый кусочек территории стран Североатлантического Альянса.

«Также мы говорили о других способах помочь смелым украинцам, где наши страны могут участвовать вместе», — добавил он. Премьер-министр согласился с Харрис в том, что отношения между Чехией и США находятся на отличном уровне и что обе страны готовы продолжать их развивать.

И Соединенные Штаты, и Европейский Союз ввели санкции против России после российского вторжения в Украину, что затронуло ее экономику и лидеров режима во главе с президентом Владимиром Путиным. В Украину поступает гуманитарная помощь, а США и страны Европы снабжают украинскую армию оружием и боеприпасами.

Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: bbcrussian.com

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