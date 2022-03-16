Чешский телеканал Prima собрал 30 миллионов в помощь детям Украины

Эта сумма была собрана благодаря выручке от концерта для детей Украины.

Всего инициативой «Помощь детям Украины», организованной чешским телеканалом Prima под эгидой CNN Prima NEWS в сотрудничестве с Чешским Красным Крестом, уже собрано 30,3 млн крон. Эта сумма была собрана благодаря выручке от концерта для детей Украины.

Собранные средства идут на закупку нового оборудования и медикаментов для детских отделений и больниц Украины. Партнером в реализации помощи является Общество Красного Креста Украины.

«Каждая война — это тяжелая ситуация для мирных жителей. Это касается и нынешней войны в Украине. Но больше всего страдают дети, война жестоко вмешивается в их жизнь, часто затрагивая их здоровье и психику. Медицинским учреждениям Украины сейчас срочно нужна помощь, а для детских больниц — вдвойне. Я рад, что благодаря Prima Group мы сможем улучшить условия лечения и дальнейшей жизни детей, пострадавших от конфликта в Украине, с нашими украинскими партнерами», — говорит Марек Юкл, президент Чешского Красного Креста.

В воскресенье, 6 марта, Prima Group организовала благотворительный концерт для детей Украины, который состоялся в Карлинском форуме в Праге в поддержку детей Украины.

Кроме выступающих, отказавшихся от гонорара в пользу сбора помощи, финансы пожертвовали также Trinity Bank (5 миллионов крон), а также Madeta, Česká podnikatelská pojišťovna, ECO INVESTMENT, Bauhaus, KNOWLIMITS Group, inSPORTline, Sedita и SCANquilt (SILEX).

Источник: cnn.iprima.cz

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