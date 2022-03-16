«Сочувствие чехов к беженцам уйдёт, когда начнутся проблемы». Мнение психиатра

«Фазы первоначальной солидарности и энтузиазма пройдут и сначала превратятся в раскаяние, а затем в полную противоположность нынешнему настроению», — сказал Кирилл Хёшль.

Психиатр Кирилл Хёшль предупреждает о снижении уровня солидарности с украинцами среди чехов. По словам эксперта, все быстро меняется. Он сравнил ситуацию с тем, что произошло после вторжения в Чехословакию в августе 1968 года.

Чехи объединились и помогают украинцам, чем могут. Они предлагают жилье беженцам перед войной, жертвуют продукты или старую одежду, перечисляют немалые деньги некоммерческим организациям, действующим в Украине. Ситуация во многом напоминает начало пандемии коронавируса или первые дни после торнадо в Моравии.

Но эксперты предупреждают, что нынешняя эйфория рано или поздно пройдет. Среди них психиатр Кирилл Хёшль. «Фазы первоначальной солидарности и энтузиазма пройдут и сначала превратятся в раскаяние, а затем в полную противоположность нынешнему настроению», — сказал он.

Украинцы такие же люди

Он даже сравнил ситуацию с русским вторжением в Чехословакию в августе 1968 года. «Тогда единение народа продлилось до осени. [...] Позже оказалось, что лучше быть как все, чем строить из себя героя», — констатировал он.

Но как изменится поведение чехов по отношению к украинцам?

«В худшую сторону, как только начнутся определенные проблемы. Украинцы такие же люди, как и все, а у нас тоже не все гладко. Это немедленно обернется против них. Мы скажем: «Мы им помогаем, а вы посмотрите на них».

Большинство украинцев отправились в Польшу

Почти две трети беженцев — более 1,83 миллиона человек — отправились в Польшу. Помимо Польши, украинцы едут также в Словакию, Венгрию, Молдову и Румынию, но часто продолжают свой путь в Европу, особенно в Германию и Чехию.

Источник: cnn.iprima.cz

Источник изображения: irozhlas.cz