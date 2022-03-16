Киев не бомбили во время визита чешских политиков

О поездке политиков в Украину было объявлено заранее, поэтому россияне, вероятно, быстро узнали об этом.

Мэр Праги Зденек Гржиб прокомментировал поездку премьер-министра Петра Фиалы и других государственных деятелей в Киев. Он отметил интересный факт:

«Если Киев не бомбили во вторник, то я бы предложил, чтобы европейские государственные деятели ездили туда посменно», — сказал он. Он сказал, что это может быть интересным решением для предотвращения жертв среди гражданского населения.

Гржиб напомнил, что он также посещал украинскую столицу незадолго до вторжения. «Это рискованная поездка. Хорошо, что туда едут государственные деятели из Европы и получают информацию с места напрямую, просто меня удивляет, насколько опасна встреча не только для премьеров, но и для Зеленского», — сказал он.

Благодаря визиту Фиалы и других государственных деятелей российские войска во вторник не бомбили столицу. О поездке политиков в Украину было объявлено заранее, поэтому россияне, вероятно, быстро узнали об этом.

Источник: cnn.iprima.cz