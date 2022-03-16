Чешская полиция невиновна в смерти цыгана в Теплице: состава преступления не обнаружено

Вскрытие выявило передозировку метамфетамином и ишемическую болезнь сердца.

44-летний цыган скончался в машине скорой помощи после того, как полиция Чехии применила к нему принудительные меры. На любительском видео засняли, как при задержании полицейские придавили шею мужчины.

Полицейские неоднократно отрицали свою вину, заявляя, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к ним. Прошлым летом Генеральная инспекция сил безопасности заявила, что также не усматривает в поведении сотрудников полиции состава преступления, но продолжает расследование дела.

«Расследование было продолжено и завершено, в результате чего не было установлено, что [...] было совершено преступление или иное противоправное действие со стороны вмешавшихся сотрудников полиции», — заявила пресс-секретарь инспекции Ивана Нгуенова.

Полиция обвинялась в том, что вовремя не вызвала спасательную службу — с трехминутной задержкой, хотя необходимость оказания медицинской помощи была очевидна с самого начала.

Вскрытие выявило передозировку метамфетамином и ишемическую болезнь сердца.



Источник: irozhlas.cz

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