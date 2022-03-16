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«Из-за Земана мы косвенно поддержали войну в Украине», — говорит чешский социолог Габал

«Из-за Земана мы косвенно поддержали войну в Украине», — говорит чешский социолог Габал

anastasiia_kn 792
Габал отмечает, что Земан много лет одобрял аннексию Крыма, а также оккупацию части украинской территории в 2014 году.
«Из-за Земана мы косвенно поддержали войну в Украине», — говорит чешский социолог Габал

Милоша Земана призвали взять на себя политическую ответственность за давнюю поддержку Владимира Путина. 

«Если нас возглавляет Милош Земан, мы несем моральную ответственность за то, что происходит в Украине», — говорит социолог Иван Габал. Габал отмечает, что Земан много лет одобрял аннексию Крыма, а также оккупацию части украинской территории в 2014 году.

«Война в Украине возникла не в одночасье, она возникала постепенно с 2014 года, с момента первой аннексии Крыма и вторжения в восточные области Украины. Подготовка плана наступления была очевидна еще до его начала. [...] У президента наверняка была информация. [...] Косвенно, через Милоша Земана, мы фактически участвовали в поддержке этой войны», — констатирует бывший депутат.

«Он не только не извинился, но еще и повел себя глупо. Потому что у него была возможность, как у самого цитируемого в России западного политика, первым призвать Путина не осуществлять вторжение в Украину. Потому что у Милоша Земана должна была быть информация. И он этого не сделал. Он просто попытался увернуться и политически обезопасить себя, говоря: «Я ошибался, Путин сумасшедший, и его нужно изолировать», — сказал Габал.

«Он все время сознательно врал, а потом, наконец, когда началась война, быстро переобулся и занял позицию героя, который вознаградит Зеленского», — предполагает социолог.


Источник: irozhlas.cz

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Темы
Милош Земан Чехия война Украина
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