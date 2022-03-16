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«Украине нужно оружие, тогда они смогут сами создать бесполётную зону», — премьер-министр Чехии

«Украине нужно оружие, тогда они смогут сами создать бесполётную зону», — премьер-министр Чехии

anastasiia_kn 246
Он также подчеркнул, что благодаря его визиту в Киев они смогли поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, о чем по телефону говорить сложнее.
«Украине нужно оружие, тогда они смогут сами создать бесполётную зону», — премьер-министр Чехии

Украинцам нужно оружие, тогда они смогут сами создать бесполётную зону, заявил премьер-министр Петр Фиала в среду после возвращения из Киева. Он также перечислил, о чем договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он наметил путь к прекращению войны в Украине.

«Украина в первую очередь нуждается в поставках оружия. Люди там сражаются доблестно, но у них есть шанс против огромного преимущества только в том случае, если западные страны снабдят их достаточным количеством техники, такой как противотанковые и зенитные ракеты. Они могут сами создать бесполётную зону, если у них будет достаточно зенитных ракет и техники», — сказал Фиала на брифинге после возвращения из Украины.

Он также подчеркнул, что благодаря его визиту в Киев они смогли поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, о чем по телефону говорить сложнее.

Говорили, например, что военная и гуманитарная поддержка со стороны Евросоюза приходит и будет продолжаться. Также о создании убежища для российских солдат, которые решили не воевать и сложили оружие.

При этом премьер-министр обозначил, как, по его мнению, может закончиться война в Украине. «Путин удивлен героическим сопротивлением украинцев, а также единством ЕС. Мы должны продолжать максимально поддерживать украинцев в их борьбе, применять санкции против России и давить на нее по всем направлениям. Тогда мы достигнем мирного и дипломатического решения ситуации», — подчеркнул премьер-министр. «Цель состоит в том, чтобы Россия и другие агрессоры в следующий раз хорошенько подумали», — предупредил он.

Во вторник Фиала вместе со своими польскими и словенскими коллегами отправился в Украину. 

При этом он сказал, что целью визита в военную зону было выражение безоговорочной поддержки Евросоюзом Украины, признание ее свободы и независимости. 

 

Источник: cnn.iprima.cz

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украинцы Украина Чехия война
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